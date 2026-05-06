Ribera destaca la contribución de Cataluña a la construcción europea en el 40 aniversario de la entrada de España en la UE

Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea, ha destacado durante la celebración del Día de Europa, en la delegación de Cataluña ante la Unión Europea, la contribución de la región a la construcción europea, cuando se cumplen cuarenta años de la entrada de España en el bloque.

"Las comunidades autónomas, y muy en particular Cataluña, han sido un ejemplo de contribución a la construcción de una Europa más democrática y próspera", ha dicho Ribera. La vicepresidenta también ha puesto en valor a Cataluña como "potencia industrial", jugando "un papel de liderazgo" en la construcción europea".

"En los años que tenemos por delante, Cataluña seguirá mostrando esta capacidad de modernización industrial, liderazgo, ambición generosa, comprensión hacia los demás y la construcción de alianzas", ha dicho. Ribera ha destacado el papel de grandes europeístas catalanes como el expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, o el que fuera jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, a quien ha parafraseado. "Para mi generación Europa no era un proyecto, era una liberación", ha dicho la vicepresidenta.

Una voz para las regiones

"En un mundo cada vez más complejo y peligroso, la única respuesta es más Europa", ha dicho el conseller de Unió Europea y Acció Exterior, Jaume Duch, que ha destacado el europeísmo catalán. Duch ha descrito la UE, no como un milagro, sino como el resultado del "esfuerzo", la "inteligencia" y la "solidaridad" de quienes han contribuido al proyecto europeo a lo largo de los años.

En este sentido, Duch ha reclamado más peso para las regiones en las decisiones. "Esto pasa también por tener aún más presencia aquí y por tener más herramientas para realizar el trabajo en Bruselas", ha reconocido el conseller. Entre otras cosas, ha planteado la posibilidad de que consejeros autonómicos participen de vez en cuando en los consejos de ministros de la UE.

Todo esto con el objetivo de "que Cataluña tenga una voz propia y que, por tanto, los intereses específicos de Cataluña como país tengan una voz y una defensa clara", ha dicho que se encuentra en Bruselas para participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, un órgano asesor de la UE donde están representados los gobiernos locales y regionales del bloque. El conseller ha participado en un debate sobre el futuro del presupuesto comunitario.

Cataluña, como otras muchas regiones, se opone a la recentralización y nacionalización de los fondos que propone la Comisión Europea. "Esta decisión, más allá de los números, determinará qué Europa queremos construir para las futuras generaciones", ha dicho Duch. "Por eso llamamos a un presupuesto más ambicioso y mejor", ha insistido el conseller.

Un Día de Europa catalán

Ribera ha participado en la celebración del Día de Europa, presidida por Jaume Duch, de la que ha sido anfitriona la delegada Ester Borràs. Borràs ha destacado la "sólida" contribución de Cataluña al proceso de integración de la UE, siendo la primera región en tener una oficina en Bruselas, que hoy dirige.

Entre el público estaban, entre otros, el embajador de España en Bélgica, José María Rodríguez Coso; el embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, o el embajador de España ante la OTAN, Federico Torres Muro. También ha participado en el evento la eurodiputada socialista Leire Pajín.

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El evento ha servido además para inaugurar la exposición 'Europa, nuestro espacio común', que conmemora el 40 aniversario de la entrada de España, con ella, la de Cataluña, en el bloque. La exposición explora el papel de las ciudades y pueblos catalanes y su contribución a la construcción europea. Se trata de una exposición itinerante que se inaugura en paralelo en Tarragona y podrá verse además en Reus entre el 5 y el 31 de mayo, en Girona del 1 de junio al 31 de julio, y en Lleida a partir del 15 de septiembre.