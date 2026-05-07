Viaje polémico
Sheinbaum defiende la democracia y las libertades de México y censura la "ignorancia" de Ayuso
La presidenta de la comunidad de Madrid ha desatado críticas por encabezar un homenaje a Hernán Cortés y lanzar críticas contra el Gobierno mexicano
Redacción
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió este jueves que en México hay libertad y democracia, tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita en el país, a la vez que volvió a arremeter contra los defensores de la conquista española en México. "Tan hay democracia que pudo venir a decir lo que ella quiso decir. Hay libertad, hay democracia. Aquí se pueden venir a hablar, no hay problema", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, a la vez que criticó a la derecha mexicana por utilizar a Ayuso como un referente político y para golpear al actual Gobierno mexicano y sus programas sociales.
Ayuso estará en México hasta el 12 de mayo, aunque su recorrido en el país ya ha desatado polémicas por encabezar un homenaje a Cortés y lanzar críticas contra el Gobierno nacional del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional.
Sheinbaum aseguró que si México fuera un país represor, no habría permitido que Ayuso acudiera a hablar sobre política mexicana. "Difícilmente el pueblo de México va a querer alguien que adore a Hernán Cortés", remarcó, a la vez que criticó la "ignorancia" de la política española sobre la historia. No obstante, sostuvo que las libertades deben respetarse también cuando se expresan posturas críticas, en referencias a las críticas que ha generado en México la visita de Díaz Ayuso. "Hay que respetar la libertad, hay que ser consecuente en todo el sentido", añadió la presidenta mexicana. Asimismo, dirigió sus críticas al conservador Partido Acción Nacional (PAN) y a la oposición mexicana, al cuestionar que haya convocado a Ayuso como figura de referencia.
La mandataria sostuvo que la derecha mexicana no recurrió a intelectuales mexicanos, sino a una representante de la derecha española, a la que acusó de venir a México a criticar los programas de bienestar y a reivindicar la figura de Hernán Cortés.
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