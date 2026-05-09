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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz
El presidente no descarta reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump dice que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la última propuesta de paz de EEUU
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.
"Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca.
Una nueva jornada de ataques israelíes deja al menos 10 muertos y 20 heridos en Líbano
Al menos diez personas murieron y otras veinte resultaron heridas este viernes en una serie de ataques israelíes en el sur de Líbano, donde la violencia continúa pese al alto el fuego en vigor y a las conversaciones previstas para la próxima semana entre ambos países. El bombardeo más grave tuvo lugar en la localidad de Toula, donde perdieron la vida cuatro personas y 15 más resultaron heridas; mientras que en Anqoun otra acción atribuida al Estado judío causó dos fallecidos y un herido, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.
EEUU dice que los contactos entre Líbano e Israel buscan "romper con el enfoque" sobre grupos terroristas
El Gobierno de Estados Unidos ha indicado este viernes que las conversaciones "intensivas" entre delegaciones de Líbano e Israel que acogerá la semana que viene buscan "romper con el enfoque fallido" que, según ha indicado, ha favorecido la consolidación y enriquecimiento de grupos terroristas en territorio libanés, así como un "acuerdo integral de paz" entre los dos países. Estos encuentros, previstos para los próximos 14 y 15 de mayo, "pretenden romper de manera decisiva con el enfoque fallido de las últimas dos décadas, que permitió a los grupos terroristas afianzarse y enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en peligro la frontera norte de Israel", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha agregado que estas conversaciones, las terceras en el marco de este conflicto reactivado el pasado 2 de marzo, pretenden "avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad".
Suben a 2.759 los muertos desde el inicio del conflicto en Líbano
El balance de víctimas por los ataques israelíes contra Líbano sigue en aumento pese al alto el fuego en vigor y asciende ya a al menos 2.759 muertos y 8.512 heridos desde el inicio del conflicto a comienzos de marzo, informó este viernes el Centro de Operaciones de Emergencia libanés. "El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 8 de mayo es el siguiente: 2.759 muertos y 8.512 heridos", indicó el departamento, parte del Ministerio de Salud Pública del Líbano, en un escueto comunicado.
Líbano se prepara para una nueva ronda de diálogo con Israel pese a la creciente escalada
El presidente libanés, Joseph Aoun, se reunió este viernes con el jefe negociador del país para las conversaciones con Israel, cuya tercera ronda tendrá lugar la próxima semana en Estados Unidos en medio de una creciente escalada de las hostilidades sobre el terreno. "Aoun recibió al jefe de la delegación libanesa para las negociaciones entre Líbano e Israel, el antiguo embajador Simon Karam, y le proporcionó instrucciones antes de su partida hacia Washington", informó la Presidencia libanesa en un escueto comunicado. Está previsto que esta vez la representación de ambos países sea más amplia e incluya a responsables militares de cara a un diálogo que tendrá lugar apenas unos días antes de que expire el actual alto el fuego, a mediados de mayo, y con el que tanto el Líbano como Estados Unidos esperan extender la tregua.
Irán afirma que aún está estudiando la propuesta de paz de Estados Unidos
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este viernes que la República Islámica aún estudia la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra.
“La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes en Roma que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.
Rubio espera "hoy" una respuesta de Irán para unas negociaciones "serias" de paz
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz, dijo después de reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó.
Al menos tres heridos por el derribo de misiles y drones iraníes en Emiratos Árabes
Al menos tres personas resultaron heridas "de gravedad moderada" este viernes en Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante una operación de derribo de misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de las hostilidades entre Washington y Teherán en el estrecho de Ormuz, informaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Defensa emiratí dijo en un comunicado que los sistemas antiaéreos del país del golfo Pérsico interceptaron dos misiles balísticos y tres drones, con lo que los derribos de misiles ascienden a 580 y los de aviones no tripulados a 2.263 desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero.
Irán dice que cada vez que se acerca una salida negociada EE. UU. realiza una acción militar
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó este viernes cada vez que se acerca una solución diplomática a la guerra Estados Unidos llega a cabo “una aventura militar temeraria”, en la primera reacción oficial iraní al intercambio de ataques de anoche entre Teherán y Washington.
“Cada vez que se plantea una solución diplomática, EE.UU. opta por una aventura militar temeraria”, indicó el político en X.
Araqchí se preguntó si se trata de "una burda táctica de presión" o que “una vez más, un saboteador haya engañado al presidente de EE. UU. para que se meta en otra ciénaga”, en una aparente referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
La ONU denuncia que 25 mujeres han muerto por ataques en Líbano desde el alto el fuego
Al menos 25 mujeres han muerto en ataques y otras 109 resultaron heridas en Líbano pese al alto el fuego con Israel en vigor desde el 16 de abril, denunció este viernes ONU Mujeres.
"Esto pone de relieve el peligro continuo que enfrentan mujeres y niñas mientras intentan regresar a sus hogares en el sur del Líbano bajo la aparente seguridad del alto al fuego", indicó en rueda de prensa el director regional para los Estados Árabes de ONU Mujeres, Moez Doraid.
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