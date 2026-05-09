Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz

El presidente no descarta reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  2. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  4. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  5. Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
  6. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  7. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  8. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel

Deale, el ‘Idealista’ que conecta pymes sin relevo con inversores

Deale, el ‘Idealista’ que conecta pymes sin relevo con inversores

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de cuidado facial con el que estarás perfecta y que es el más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 3,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de cuidado facial con el que estarás perfecta y que es el más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 3,49 euros

Un café en las alturas: Cristina Sánchez

Orden de busca y captura por estafar casi 3 millones de euros con viajes VIP para el mundial de MotoGP

Orden de busca y captura por estafar casi 3 millones de euros con viajes VIP para el mundial de MotoGP
Tracking Pixel Contents