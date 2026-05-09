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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Putin: el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo de la OTAN al enemigo
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este sábado durante el desfile militar por el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial que el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de "todo el bloque de la OTAN".
"Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando", dijo Putin al intervenir en la plaza Roja con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
Rusia celebra la parada de la Victoria sin armamento pesado por primera vez desde 2007
Rusia celebra este sábado en la plaza Roja el desfile militar por el Día de la Victoria de 1945 sobre la Alemania nazi sin armamento pesado por primera vez desde 2007, según el Kremlin, a causa de la amenaza terrorista ucraniana.
Los tanques, piezas de artillería, lanzaderas y misiles intercontinentales marcharon por el empedrado de la plaza durante los primeros cuatro años de la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.
Precisamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue el que ordenó en 2008 incluir armamento pesado en el desfile para conmemorar la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
Trump dice que Putin y Zelenski han acordado un alto el fuego del 9 al 11 de mayo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.
Zelenski destaca las "fructíferas" negociaciones en EEUU y espera ya en Kiev a los representantes de Trump
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes las "fructíferas" negociaciones que en la víspera mantuvo el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, con representantes de la Administración de Donald Trump en Miami, Florida, y ha adelantado que los siguientes diálogos se celebrarán en Kiev "a finales de primavera y principios de verano".
"Las negociaciones fueron fructíferas. Estamos coordinando el calendario de las visitas y esperamos la llegada de representantes del presidente estadounidense (Donald Trump) a Kiev a finales de primavera y principios del verano", ha contado Zelenski, que confía en que ahora sí se pueda "implementar e intensificar la diplomacia".
Tal y como adelantó el jueves, estas conversaciones, las primeras después del largo parón provocado por la guerra en Irán, han servido para abordar cuestiones humanitarias, en especial lo relacionado con el intercambio de prisioneros, además de ultimar "detalles" sobre acuerdos de seguridad.
Registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil tras el impacto de un dron
Las autoridades de Ucrania han informado este viernes de que se ha registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras el impacto de un dron en el marco de la invasión rusa, si bien han confirmado que de momento los niveles de radiación siguen siendo "estables".
"La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00. Los bomberos continúan trabajando en la Zona de Exclusión de Chernóbil para apagar el incendio", ha indicado el Servicio Estatal de Emergencias en un mensaje difundido a través de Facebook.
Asimismo, ha pedido a la población que, "ante informaciones contradictorias, atiendan únicamente a los anuncios que vengan de canales y fuentes oficiales". "El Servicio de Emergencias informará debidamente sobre la situación de la radiación en el país", ha aclarado.
Rusia acusa a Ucrania de mostrar su "naturaleza terrorista" con ataques durante la tregua
El Kremlin acusó este viernes a Ucrania de mostrar su "naturaleza terrorista" por efectuar ataques contra infraestructuras civiles coincidiendo con la tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente ruso, Vladímir Putin.
"Esta es la manifestación de la naturaleza terrorista del régimen de Kiev", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Rusia revoca la acreditación para el desfile del Día de la Victoria a medios extranjeros
El Kremlin revocó la acreditación a los medios occidentales para cubrir el desfile del Día de la Victoria, que tiene lugar este sábado en la Plaza Roja, según informaron a EFE periodistas afectados por la medida.
Después de acreditar a los medios, entre ellos españoles, franceses, alemanes, italianos y japoneses, las autoridades rusas retiraron la acreditación por supuestos cambios de protocolo de última hora.
Es la primera vez desde que comenzó a festejarse en la que no se permitirá a medios extranjeros asistir al desfile, que tiene lugar cada año el 9 de mayo.
El Gobierno de Kenia cree que 19 kenianos han muerto en la guerra de Ucrania
El Gobierno de Kenia estima en al menos 19 los ciudadanos de ese país muertos en la guerra de Ucrania y en 32 los desaparecidos, mientras luchaban en el bando ruso, después de informaciones en los últimos meses sobre el reclutamiento de combatientes africanos por parte de Moscú.
"Tenemos 19 kenianos que podrían haber muerto en Rusia y (...) una cifra de 32 desaparecidos en combate, por lo que no podemos estar seguros de si fueron capturados", afirmó en una comparecencia ante el Senado (Cámara alta del Parlamento) el ministro keniano de Asuntos Exteriores y de la Diáspora, Musalia Mudavadi.
Asimismo, Mudavadi detalló que 53 kenianos han sido repatriados hasta el momento y dos permanecen como prisioneros de guerra en Ucrania.
Rusia recalca que hizo efectivo el alto el fuego unilateral y que "responde" a ataques de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha recalcado este viernes que desde la medianoche hizo efectivo el alto el fuego unilateral anunciado por Moscú entre el 8 y el 10 de mayo, si bien ha afirmado que sus tropas están "respondiendo" a ataques lanzados por las fuerzas de Ucrania "en violación" de la tregua.
"En línea con la decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, por motivos humanitarios y durante la celebración del 81º aniversario del Día de la Victoria, todos los grupos de tropas rusas en la zona de la operación militar especial cesaron totalmente en la medianoche del 8 de mayo las operaciones de combate y permanecen en sus líneas y posiciones previamente ocupadas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso.
Así, ha reseñado que "a pesar de la declaración del alto el fuego, las Fuerzas Armadas ucranianas siguen lanzando ataques con drones y artillería" contra las regiones de Bélgorod y Kursk, con un total de 1.365 "violaciones del alto el fuego" registradas, según los datos publicados por Moscú.
Zelenski informa de ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes de un ataque ucraniano contra una infraestructura petrolera rusa situada en la región rusa de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, "en respuesta a los ataques rusos" contra territorio ucraniano.
El ataque coincide con la tregua de 48 horas declarada por el Kremlin a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración el 9 de mayo en Rusia del llamado Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre los nazis en la II Guerra Mundial.
Antes de reivindicar este ataque, Zelenski había informado de ataques rusos contra posiciones ucranianas en el frente durante las primeras horas de la tregua.
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