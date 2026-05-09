Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Colombia

Petro, sobre Hernán Cortés: "Fue un genocida equiparable a Netanyahu"

"Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos", dice

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. / Europa Press

EP

MADRID

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este sábado que "Hernán Cortés fue un genocida equiparable" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cuenta de la polémica visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México.

"Hernán Cortés fue un genocida equiparable a Netanyahu y superior. Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos", ha dicho en un mensaje difundido en redes sociales en respuesta a una información difundida por el diario español 'El País' sobre Ayuso.

Sus palabras se producen después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, atribuyera al Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una serie de "presiones claras" que terminaron por provocar la cancelación de lo que restaba de viaje institucional de la presidenta madrileña.

Noticias relacionadas

Ayuso decidió "suspender la tercera parte del viaje" a México y volver a Madrid ante un "clima de boicot" del que acusó a Sheinbaum y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano". Fuentes regionales acusaron a la mexicana de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Ayuso, que finalmente decidió no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  3. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  4. Salas llora la muerte de Jesús Fernández tras dos meses luchando por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería
  5. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  6. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  8. La historia de una 'bomba' y el futuro del banquillo del Sporting: el Grupo Orlegi ya analiza opciones para decidir al futuro entrenador del Sporting de Gijón

Petro, sobre Hernán Cortés: "Fue un genocida equiparable a Netanyahu"

Petro, sobre Hernán Cortés: "Fue un genocida equiparable a Netanyahu"

El Día de los Museos en Gijón, un "gran escaparate" para unos equipamientos que sirven como "revulsivos" para la ciudad

Borja Jiménez sigue hablando sobre su salida: “Tengo a mi agente loco para que intente encontrarme equipo el año que viene”

Borja Jiménez sigue hablando sobre su salida: “Tengo a mi agente loco para que intente encontrarme equipo el año que viene”

Cachón se retira antes de finalizar la etapa en Portugal

Cachón se retira antes de finalizar la etapa en Portugal

Parpadeos y mamoneos

El empleo y los jóvenes, expectativas y frustración

Hesse, Patti Smith y Leonor

Raza, clase y talla

Tracking Pixel Contents