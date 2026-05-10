ORIENTE MEDIO
Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EE.UU.
La República Islámica asegura que Mojtaba Jameneí está en “perfecta salud”, pese a su ausencia pública
Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador, según informó la agencia íraní IRNA.
Por otro lado, la República Islámica ha asegurado que el líder supremo, Mojtaba Jameneí, goza de “perfecta salud” a pesar de que dos meses después de su nombramiento como máxima autoridad de la República Islámica no ha aparecido en público, informó el clérigo y jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini.
“Está en perfecta salud”, aseguró Hoseini en un discurso durante una reciente concentración de partidarios de la República Islámica, según informó la pasada noche la agencia ILNA.
Hoseini reconoció, no obstante, que Jameneí sufrió lesiones en una rótula y en la espalda al ser alcanzado por la onda expansiva del bombardeo israelí-estadounidense del 28 de febrero, en el que fallecieron su esposa y su padre y predecesor, Ali Jameneí, entre otros.
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