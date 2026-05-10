Israel deporta a los activistas de la flotilla detenidos en el país, incluido el español Saif Abukeshek

El Gobierno de Israel ha confirmado a primera hora de este domingo la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluido Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad sueco-española.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel2, ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Este anuncio llega después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, anunciase este sábado por la mañana que las autoridades israelíes liberarán "en las próximas horas" al activista español Saif Abukeshek, detenido el jueves de la semana pasada durante una operación del Ejército de Israel en aguas internacionales mientras participaba en la Global Sumud Flotilla.

"En prisión, pero libre"

Apenas unos momentos después del anuncio del Gobierno israelí, el equipo de Ávila ha alertado a través de una serie de mensajes compartidos en sus redes sociales de que el activista brasileño aún no ha sido liberado y permanece detenido en la prisión de Ashkelon.

"La Embajada no ha tenido ningún contacto con él. Todos los informes anteriores no han sido verificados. Por favor, traten cualquier actualización con precaución. No podemos detenernos ahora", se lee en una primera publicación, en la que se insta a seguir a la comunidad "presionando a las autoridades".

En este contexto, desde la misma cuenta se ha denunciado la falta de datos concretos sobre la inminente liberación de los dos detenidos: "Nos alivia la posibilidad de que Saif y Thiago sean liberados pronto, pero la Embajada aún no ha podido establecer ningún contacto con Thiago. Tampoco tenemos confirmación de la fecha de liberación de Thiago ni de la ruta, y aún menos información sobre una posible deportación".

De forma paralela, se ha hecho pública una carta dictada por el propio Ávila, "desde la prisión de Ashkelon y para todos los pueblos libres del mundo", en la que ha reivindicado su compromiso con la causa palestina, ha denunciado la situación de los presos en cárceles israelíes y ha llama a la movilización internacional contra lo que considera un sistema de "apartheid" y "limpieza étnica" contra el pueblo palestino.

Ávila ha afirmado que, pese a estar encarcelado, se siente "libre" y ha asegurado que no teme "las amenazas" ni "la tortura" porque, según ha afirmado, lo que ha sufrido desde su "secuestro y arresto ilegal" no se puede comparar con la situación que viven los palestinos. "Estoy en prisión, pero soy libre", ha insistido en su misiva, en la que defiende que "la libertad no proviene solo de la capacidad de mover el cuerpo".

El activista ha hecho asimismo un llamamiento a la comunidad internacional para "levantarse" y trabajar por "un mundo mejor, libre de explotación, opresión y destrucción de la naturaleza", además de reclamar el fin de "los genocidios" y de cualquier forma de discriminación.

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"No teman por mi condición física, por la tortura que sufrí ni por los efectos de la huelga de hambre", ha continuado el activista, que ha concluido su mensaje asegurando que repetiría sus acciones "mil veces" por "todos los niños" y por un futuro en el que "el imperialismo y el sionismo" pertenezcan "al pasado".