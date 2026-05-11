Delcy Rodríguez defiende desde La Haya la "soberanía venezolana" sobre el Esequibo, territorio de Guyana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defenderá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, con sede en La Haya, los intereses de su país en el conflicto territorial de Esequibo, región que forma parte de Guyana pero que Caracas reclama como propio. La líder chavista llegó el domingo a la capital neerlandesa, informaron fuentes venezolanas, para asistir a la última de las vistas públicas en torno al histórico litigio territorial que pesa sobre esta región rica en petróleo y otros minerales.

Rodríguez, que ascendió a la presidencia tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro, a principios de año, avanzó hace unos días su propósito de viajar "al extranjero" a "defender Venezuela". Inmediatamente se relacionó este anuncio con las audiencias que se siguen desde el pasado día 4 en La Haya y que justamente terminaban, de acuerdo al calendario de la CIJ, este lunes. La Corte de la Haya aborda, a demanda del gobierno de Georgetown, el conflicto entre Caracas y la antigua colonia británica de Guyana. En disputa está la región fronteriza de Esequibo, que representa un 60% del territorio de Guyana.

El domingo por la noche, a través de Telegram, Rodríguez confirmó haber llegado a Países Bajos "para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966". Según la líder chavista, a la que desde la captura de Maduro respalda como presidenta venezolana Donald Trump, "no hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela".

Es su primer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia de su país. Para su estancia en Países Bajos cuenta Rodríguez con una excepción puntual sobre las sanciones de la UE. La presidenta está entre los 69 venezolanos sancionados por la Unión Europea (UE), con acusaciones que van de acciones contra la democracia y el Estado de Derecho a violaciones de derechos humanos, represión a los opositores al régimen y al conjunto de la sociedad civil. Es decir, tendría teóricamente prohibido su ingreso en el bloque comunitario. En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol la esperaba, según fuentes venezolanas, el titular de Exteriores de su país, Yván Gil, quien encabeza su delegación ante la CIP.

Un conflicto territorial reavivado por el petróleo

El litigio ante la CIJ arranca de un laudo de 1899 que fijaba la frontera entre la entonces colonia británica y Venezuela. Caracas lo acató durante 60 años, hasta que en 1962 lo declaró nulo por considerarlo irregular. Reclama desde entonces un territorio que ocupa unos 160.000 kilómetros cuadrados y que está bajo administración guyanesa.

Tras las sesiones de la semana pasada, el ministro Yván Gil afirmó que el litigio debe confluir en una negociación directa y sin intervención de terceros. Su propósito es desvincular a la CIJ del proceso, ya que se parte de la base de que los jueces de La Haya pueden inclinarse a favor de la parte demandante.

Guyana formalizó en 2018 una demanda ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas, cuya función principal es dirimir conflictos entre países por vía pacífica. Su propósito es que la Corte avale la validez jurídica y vinculante de laudo de 1899.

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Maduro endureció ya el tono hacia la antigua colonia británica en sus últimos tiempos en el poder. Desde 2025 se han sucedido las denuncias del Gobierno de Georgetown contra ataques venezolanos en la frontera. Tras el relevo a favor de Rodríguez se han producido nuevo incidentes fronterizos y denuncias de Guyana. Caracas los ha rebatido y asegurado que se trata de montajes o escenificaciones por parte de Guyana.