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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz
El presidente no descarta reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
La respuesta de Irán al plan de paz de EEUU incluye el manejo iraní de Ormuz
La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes.
Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EE.UU. sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).
La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos "compromisos" no especificados por parte de EE.UU..
Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a propuesta de paz de EE.UU.
El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.
"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.
La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.
Macron: No se ha contemplado un despliegue militar en Ormuz, pero Francia está preparada
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este domingo que "jamás se planteó la posibilidad de un despliegue francés o franco-británico" en el estrecho de Ormuz, pero señaló que Francia está preparada, después de que Irán advirtiera a París y Londres que responderá de manera "firme e inmediata" a tal escenario.
"Nunca se ha contemplado realizar un despliegue, pero estamos preparados", aseveró Macron durante una rueda de prensa conjunta en Nairobi con su homólogo keniano, William Ruto, antes del inicio este lunes en esta ciudad de la Cumbre África Adelante, copresidida por Kenia y Francia.
"Esa nunca ha sido la opción de Francia. Hemos establecido una misión 'ad hoc', codirigida con el Reino Unido, que ha reunido a 50 países y organizaciones internacionales para garantizar, en colaboración con Irán y reduciendo las tensiones con todos los países de la región y con Estados Unidos, la reanudación del tráfico marítimo y las rutas de transporte de fertilizantes, alimentos, gas, petróleo y otros productos, tan pronto como las condiciones lo permitan", aclaró el mandatario francés.
Pakistán confirma que ya tiene la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo que su país ya ha recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.
Durante un discurso en el Monumento de Pakistán en Islamabad, Sharif reveló que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, aunque evitó entrar en detalles sobre el contenido del mismo por razones de seguridad diplomática.
"El mariscal de campo me decía hace un momento que la respuesta de Irán ha sido recibida. No puedo dar más detalles", afirmó el mandatario ante la cúpula militar y política del país.
Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EE.UU.
Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador, según informó la agencia íraní IRNA.
Irán asegura que Mojtaba Jameneí está en “perfecta salud” pese a su ausencia pública
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, goza de “perfecta salud” a pesar de que dos meses después de su nombramiento como máxima autoridad de la República Islámica no ha aparecido en público, informó el clérigo y jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini.
“Está en perfecta salud”, aseguró Hoseini en un discurso durante una reciente concentración de partidarios de la República Islámica, según informó la pasada noche la agencia ILNA.
Hoseini reconoció, no obstante, que Jameneí sufrió lesiones en una rótula y en la espalda al ser alcanzado por la onda expansiva del bombardeo israelí-estadounidense del 28 de febrero, en el que fallecieron su esposa y su padre y predecesor, Ali Jameneí, entre otros.
Catar confirma un ataque con dron contra un buque comercial que viajaba de Abu Dabi a Doha
Catar denunció este domingo un ataque con un dron contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales, al noroeste del puerto de Mesaieed, informó el Ministerio de Defensa catarí en un comunicado, después de que medios iraníes indicaran que la bandera del barco era de Estados Unidos.
El ataque al buque, que se dirigía de la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi, a Catar, "provocó un pequeño incendio a bordo, pero no hubo heridos", y la embarcación "continuó su viaje hacia el puerto de Mesaieed una vez extinguido el fuego".
El Ejército de Kuwait actúa contra "varios drones hostiles" en su espacio aéreo
Kuwait informó este domingo de que sus Fuerzas Armadas detectaron durante la madrugada "varios drones hostiles" dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa kuwaití.
El portavoz oficial del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, declaró que el Ejército de Kuwait detectó, en la madrugada de hoy, "varios drones hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití, y se tomaron las medidas correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos".
Un dron israelí mata al jefe de investigación de la policía de Jan Yunis (Gaza)
Israel mató la noche del sábado a dos personas y dejó varios heridos en un ataque con dron en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, confirmó a EFE la Defensa Civil del enclave palestino.
Según la Policía de Jan Yunis, el dron tuvo como objetivo el vehículo civil en el que viajaba Wisam Abdelhadi, director de Investigación del mismo cuerpo. La misma fuente ha identificado al otro fallecido como Fadi Heikal, también sargento de Policía.
Irán amenaza con dificultar el paso por Ormuz a países que apliquen sanciones de EE.UU.
Irán afirmó este domingo que ha establecido un "nuevo sistema jurídico y de seguridad" en el estrecho de Ormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de Estados unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima.
"A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA.
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