Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania se compromete a colaborar con los bálticos para evitar incidentes con los drones

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, aseguró este domingo que Ucrania está dispuesta a cooperar con los países bálticos para evitar incidentes con drones como los que se han ido sucediendo en los últimos meses y que atribuyó a la guerra electrónica rusa.

En un mensaje en X, Sibiga informó de una conversación con su homóloga letona, Baiba Braze, en la que abordaron los recientes incidentes en Letonia con estos vehículos aéreos no tripulados, y subrayó que "las investigaciones han demostrado que se trató de un acto de guerra electrónica rusa destinado a desviar deliberadamente los drones ucranianos de sus objetivos en Rusia".

"Reafirmé la voluntad de Ucrania de colaborar con los países bálticos y Finlandia para prevenir este tipo de incidentes, incluida la participación directa de nuestros especialistas", indicó.