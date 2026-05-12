El Pentágono eleva a 29.000 millones el coste de la guerra en Irán

El Pentágono cifró este martes en 29.000 millones de dólares el coste de la guerra en Irán, una cantidad que supone un aumento de unos 4.000 millones respecto al cálculo oficial comunicado hace dos semanas. La nueva estimación fue expuesta durante una audiencia en el Congreso por Jules Hurst III, director financiero interino del Departamento de Defensa.

Hurst había situado el gasto en 25.000 millones de dólares el pasado 29 de abril. Este martes explicó que la cifra se revisa de forma permanente y que el coste está ahora "más cerca" de los 29.000 millones. Según detalló, el cálculo actualizado incluye gastos operativos y partidas de "reparación y reemplazo de equipos".

Una factura sin detalle

El responsable financiero del Pentágono compareció junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. "El equipo del Estado Mayor Conjunto y el equipo de la Contraloría revisan constantemente esa estimación", afirmó Hurst ante los legisladores.

El Departamento de Defensa no aclaró cómo ha llegado exactamente a la nueva cifra. Ese punto mantiene abierta la preocupación en el Congreso, que reclama más información sobre una intervención militar en marcha y sin autorización formal del poder legislativo.

La exigencia no procede solo de la oposición. Demócratas y republicanos llevan semanas pidiendo al Pentágono que remita una solicitud presupuestaria separada para cubrir los costes de la guerra. Sin ese documento, el Congreso tiene menos margen para seguir la evolución del gasto y fiscalizar la operación.

Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington. / CENTCOM EN X

Presión política

La congresista demócrata Betty McCollum resumió la reclamación de los legisladores durante la audiencia. "El Congreso necesita saber cuánto dinero se requiere para financiar las actividades operacionales, el mantenimiento de los buques desplegados, el reabastecimiento de municiones y equipos perdidos, los costes de combustible y las reparaciones de las instalaciones estadounidenses en la región", afirmó.

Hegseth no concretó cuándo llegará esa información. En su comparecencia se limitó a asegurar que el Pentágono presentará al Congreso lo que considere "necesario". La respuesta dejó sin resolver el calendario y alimentó las críticas sobre la falta de transparencia en torno a la factura de la guerra.

El secretario de Guerra acudió este martes a la Cámara de Representantes y al Senado para defender la solicitud presupuestaria del Pentágono para el próximo año, que asciende a 1,5 billones de dólares. Esa petición no incluye la partida específica para Irán, ignorando las peticiones del Congreso.

Inflación preocupante

El nuevo cálculo del coste de la guerra coincide con la publicación de los últimos datos de inflación en Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumo subió en abril hasta el 3,8% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía asociado al conflicto en Irán y al bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

La coincidencia de ambos datos complica el escenario político para Trump y para los republicanos, que afrontan en menos de seis meses unas elecciones de mitad de mandato en las que se renovará la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y diversos cargos estatales. El coste de la vida fue uno de los factores que impulsó el voto por Donald Trump, y la guerra amenaza ahora con agravar ese frente doméstico.

Un alto el fuego frágil

Mientras tanto, el aumento de la factura llega cuando el alto el fuego se encuentra en su momento más débil. Trump calificó de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, cuyos detalles no han trascendido.

El presidente estadounidense dijo este martes que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán si no cumple los objetivos de la guerra lanzada por su país e Israel. También defendió que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes otorga ventaja a Washington en el diálogo.

Por ahora, la cifra oficial es provisional, pero marca una tendencia clara: la guerra se encarece y el control político sobre su financiación se vuelve más urgente. El Pentágono reconoce 29.000 millones de dólares de gasto, el Congreso exige una factura detallada y la Casa Blanca mantiene la presión sobre Teherán.