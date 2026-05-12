El TJUE respalda a los editores de prensa que exijan a grandes plataformas como Meta pagar por usar sus contenidos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este martes que los editores de prensa exijan a las grandes plataformas como Meta pagar por usar en sus plataformas digitales los contenidos publicados por estos medios. La Justicia europea responde de este modo a una cuestión prejudicial sobre el recurso presentado en Italia por Meta contra la autoridad reguladora del país (AGCOM), por la obligación de pagar una "remuneración equitativa" por el uso 'on line' de artículos de prensa a los editores.

La tecnológica estadounidense vio en este régimen una violación de su derecho a la libertad de empresa en la Unión Europea y una infracción del marco europeo sobre derechos de las editoriales en el entorno digital. En este contexto, el tribunal con sede en Luxemburgo advierte de que el derecho a una "remuneración equitativa" de las editoriales es compatible con el Derecho de la Unión, siempre y cuando esta remuneración constituya la contrapartida económica de la autorización para utilizar en línea sus publicaciones. Por ello, las editoriales deben poder también denegar esta autorización o concederla a título gratuito, pero no podrá exigirse ningún pago a los prestadores digitales que no utilicen los contenidos en cuestión.

En cuanto a las restricciones a la libertad de empresa, el Alto Tribunal europeo considera "justificadas" las obligaciones impuestas a los prestadores de entablar negociaciones con las editoriales --sin limitar la visibilidad de los contenidos durante este periodo-- y de proporcionar los datos necesarios para el cálculo de la remuneración.

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La sentencia apunta así que dichas restricciones contribuyen a los objetivos del Derecho comunitario de asegurar un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los derechos de autor y de permitir a las editoriales recuperar sus inversiones. Asimismo, considera que dichas obligaciones, además de reforzar la protección de las editoriales, permiten establecer un equilibrio justo entre la libertad de empresa, por una parte, y el derecho de propiedad intelectual y el derecho a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación, por otra.