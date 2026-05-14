Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Guerra en Ucrania

Putin destituye a los gobernadores de Bélgorod y Briansk, regiones rusas fronterizas con Ucrania

La versión oficial es que ambos cargos han presentado su renuncia voluntariamente

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto al gobernador interino de la región de Briansk, Yegor Kovalchuk

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto al gobernador interino de la región de Briansk, Yegor Kovalchuk / Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel

Agencias

Moscú

Los gobernadores de Belgorod y Briansk, Viacheslav Gladkov y Alexander Bogomaz, han sido destituidos por Putin aunque les han instado a decir que se trata de renuncias su voluntarias. Ambas regiones rusas, que limitan con Ucrania, son blanco frecuente de ataques por parte de las fuerzas ucranianas.

Según los decretos publicados en la página web del Kremlin, ambos han presentado su dimisión de forma voluntaria. Gladkov, en el cargo desde noviembre de 2020, será sustituido por Alexander Shuvaev como gobernador interino de Belgorod, mientras que Yegor Kovalchuk ocupará el puesto de Bogomaz, que lideraba Briansk desde 2014.

Putin ha mantenido este mismo miércoles reuniones de trabajo con Shuvaev y Kovalchuk, si bien el Kremlin no ha ofrecido más detalles sobre estos cambios. Las elecciones para elegir a los nuevos gobernadores de las regiones de Belgorod y Briansk se celebrarán el 20 de septiembre, según ha recogido la agencia de noticias TASS. Shuváev y Kovalchuk fueron recibidos este miércoles por Putin en el Kremlin.

Noticias relacionadas

Gladkov, de 57 años, fue nombrado gobernador de Bélgorod en 2021 y es considerado un gestor eficaz en tiempos de guerra. El funcionario informaba regularmente a la población sobre la situación en la región y las medidas adoptadas por las autoridades para paliar las consecuencias de los ataques ucranianos.Los rumores sobre su dimisión comenzaron a circular en la prensa rusa hace unas semanas. Por su parte, Bogomaz, de 65 años, era gobernador de Briansk desde 2015.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
  3. Multa a las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco por salir en un documental hablando del crimen
  4. Un millón de casadielles al año y una decisión: el adiós de dos históricos hosteleros de Cornellana
  5. Multado con 200 euros tras conducir a la velocidad adecuada pero ignorar las ranuras inferiores que se vigilan por Ley tras el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
  7. Irene Rosales emite un comunicado tras salir a la luz la nueva ruptura de Kiko Rivera: 'No sé que quiere
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros

Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad

Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad

El crucero de lujo “Scenic Eclipse” atraca este viernes en Avilés con 142 pasajeros a bordo

El crucero de lujo “Scenic Eclipse” atraca este viernes en Avilés con 142 pasajeros a bordo

Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España, con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias

Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España, con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias

Usuarios de La Corredoria disfrutan con AFESA de una escapada a Galicia

Usuarios de La Corredoria disfrutan con AFESA de una escapada a Galicia

Las familias de víctimas laborales de Asturias reclaman no ser excluidas de las nuevas ayudas del Principado

Las familias de víctimas laborales de Asturias reclaman no ser excluidas de las nuevas ayudas del Principado
Tracking Pixel Contents