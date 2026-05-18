91 muertos, riesgo de propagación alto y sin vacuna ni tratamiento: las claves de la nueva epidemia de ébola en RD Congo

La República Democrática del Congo (RDC) declaró el viernes oficialmente una epidemia de ébola. Pese a que las autoridades miden todavía su magnitud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una emergencia sanitaria internacional ante la rápida evolución de los balances mortales. El ébola, con riesgo de propagación alto y sin tratamiento, provoca una fiebre hemorrágica muy contagiosa. En los últimos 50 años, este virus ha causado más de 15.000 muertes en África. A continuación, las claves para entender qué está pasando en el país africano y cómo puede propagarse el virus más allá de sus fronteras.

A día de hoy, las autoridades congoleñas han reportado 91 muertes en el marco de esta nueva epidemia, a los que se añaden 350 casos sospechosos. La mayoría de personas afectadas tiene entre 20 y 39 años y más del 60% son mujeres. El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región rica en oro se producen a diario intensos movimientos de población relacionados con la actividad minera. Algunas partes de la provincia están además asoladas por la violencia, ejercida por varios grupos armados, lo que dificulta el acceso por motivos de seguridad.

El virus ya se ha propagado más allá de Ituri y de las fronteras de RDC, con dos decesos reportados en Uganda, según la OMS. Se trata de personas que habían viajado desde RDC, sin que se haya señalado ningún foco epidémico local. La agencia sanitaria de la Unión Africana, Africa CDC, considera que el riesgo de propagación a los países de África Oriental fronterizos con la RDC es "alto". La OMS activó el domingo su segundo nivel más alto de alerta internacional ante un brote de ébola.

La cepa del virus responsable del brote actual se llama Bundibugyo. No existe ni vacuna ni tratamiento específico para esta variante. Las medidas para intentar frenar su propagación se basan, esencialmente, en respetar las medidas de prevención y en detectar rápidamente los casos para limitar los contactos. Las vacunas contra el ébola existentes solo son eficaces frente a la cepa Zaire del virus, responsable de las mayores epidemias registradas. Antes del brote actual, Bundibugyo solo había provocado dos epidemias, una en Uganda (2007) y otra en RDC (2012). La tasa de mortalidad fue de entre 30 y 50%.

La epidemia de ébola más letal en RDC dejó casi 2.300 muertos de 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.El episodio previo a la actual epidemia provocó 45 muertos entre septiembre y diciembre de 2025, según la OMS. Este vasto país de África central con más de 100 millones de habitantes cuenta, por tanto, con una gran experiencia en la gestión del ébola, siendo esta la 17ª epidemia registrada. Pero las particularidades del brote actual suscitan la preocupación de los expertos. "Es una epidemia que se va a propagar muy rápidamente, sobre todo porque se produce en una provincia muy poblada", declaró a la AFP el virólogo Jean-Jacques Muyembe, codescubridor del ébola en 1976 y director del instituto de investigación congoleño que confirmó la reaparición del virus. Si se confirmaran todos los casos sospechosos registrados, esta epidemia se situaría entre las siete más importantes jamás conocidas y la segunda más grave de las cepas que no son Zaire, según varios expertos.

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Se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de la epidemia. El primer caso identificado hasta ahora es el de un enfermero que acudió el 24 de abril a un centro de salud de Bunia, la capital de la región de Ituri. Pero el foco se encuentra a unos 90 kilómetros de allí, en la zona de Mongbwalu, lo que hace pensar que la epidemia se habría originado en esa localidad y que los casos habrían migrado posteriormente. La OMS fue alertada de la aparición de una enfermedad con una alta mortalidad el 5 de mayo, tras la muerte de cuatro trabajadores de salud en tan solo cuatro días en la región de Mongbwalu. Las personas infectadas por la cepa Bundibugyo presentan al principio síntomas similares a los de una gripe o la malaria, lo que puede retrasar la detección. Además, según el ministro de Salud congoleño, la detección se demoró porque las comunidades afectadas creyeron en un primer momento que se trataba de una "enfermedad mística" o de "brujería", lo que llevó a los enfermos a acudir "a centros de oración" en lugar de consultar a profesionales de la salud.