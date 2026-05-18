Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión

Emiratos Árabes ha denunciado un ataque con dron que se desató un incendio "fuera del perímetro interior" de la central nuclear de Barakah

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
  3. El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  5. Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
  6. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  7. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
  8. Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia

Restricciones en el permiso de conducir por la norma de Europa: prohibición de circular un solo pasajero y "supervisión" de la conducción

Restricciones en el permiso de conducir por la norma de Europa: prohibición de circular un solo pasajero y "supervisión" de la conducción

Orlegi aprieta para cerrar ya a Nicolás Larcamón

Orlegi aprieta para cerrar ya a Nicolás Larcamón

Los pendientes de magaya que enamoraron a la Reina Letizia se fabrican en Villaviciosa: así se transforman en joyas los residuos de la manzana

Patricia Escobar fabrica todo tipo de joyas a partir de la magaya de la sidra y hasta la Reina Letizia lució uno de sus diseños

Patricia Escobar fabrica todo tipo de joyas a partir de la magaya de la sidra y hasta la Reina Letizia lució uno de sus diseños

La rápida actuación de una empleada frustra un robo violento en un estanco de Avilés

La rápida actuación de una empleada frustra un robo violento en un estanco de Avilés

Una detenida tras la muerte por arma blanca de un hombre en un domicilio de Salamanca

Una detenida tras la muerte por arma blanca de un hombre en un domicilio de Salamanca
Tracking Pixel Contents