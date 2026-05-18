Guerra en Oriente Medio
Irán envía una nueva propuesta de paz a EEUU mientras crece el temor a un regreso de los bombardeos
Las negociaciones entre Washington y Teherán, a pesar de que continúan, han llegado a un punto muerto ante la enorme distancia de las posiciones de los dos países
Irán ha entregado este lunes una nueva propuesta de paz a EEUU a través de Pakistán, según ha confirmado la prensa persa. Esta nueva propuesta —se desconoce su contenido— llega en un momento de máxima tensión en Oriente Medio por el fracaso de las negociaciones entre Teherán y Washington.
En la última semana, ambos países han demostrado con sus intercambios de mensajes sus enormes diferencias y la aparente imposibilidad de llegar a un acuerdo que termine con el conflicto regional, iniciado el 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.
Teherán reclama el control del estrecho de Ormuz, rechaza limitar su programa de enriquecimiento nuclear y pide como condición para empezar a negociar las materias atómicas que EEUU pague reparaciones de guerra y levante absolutamente todas las sanciones internacionales que en la actualidad pesan sobre la República Islámica.
EEUU rechaza por completo todas estas exigencias, catalogadas como "basura" por el presidenteDonald Trump. "El reloj está avanzando, y más les vale empezar a moverse, PRONTO o no quedará ni rastro de ellos. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!", publicó en sus redes sociales este domingo por la noche Trump, pocas horas después de una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. El temor de que Israel y EEUU vuelvan a la campaña de bombardeos contra Irán esta misma semana se ha disparado en toda la región.
"Ambos lados están constantemente cambiando sus reclamaciones. No hay mucho tiempo", ha dicho este lunes una fuente anónima del Gobierno pakistaní a la agencia Reuters. Esta misma fuente ha confirmado que Islamabad ha entregado la propuesta iraní a Washington.
Retorno a la guerra
Durante la noche de este domingo a lunes, de hecho, Trump ha estado compartiendo imágenes —algunas realizadas con inteligencia artificial— del poderío militar de EEUU y de Irán señalado como objetivo. Este martes está previsto que el multimillonario presida una reunión de alto nivel con sus asesores en seguridad, en la que la Casa Blanca discutirá las "posibilidades de volver a la acción militar", según el medio estadounidense Axios.
"Somos perfectamente conscientes de sus amenazas, y sabemos cómo responder apropiadamente a incluso el más pequeño de los errores del enemigo", ha declarado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaeí, que ha confirmado que el intercambio de mensajes a través de Pakistán se mantiene, de momento, activo.
"Irán tiene el derecho soberano a enriquecer uranio. No necesitamos el reconocimiento ni el permiso de nadie", ha continuado Baqaeí, en referencia a una de las supuestas líneas rojas de Teherán en las conversaciones.
Hasta junio de 2025, Irán llegó a enriquecer uranio a niveles superiores al 60%, muy cercanos al 90% necesario para desarrollar la bomba atómica. La energía nuclear de uso civil apenas requiere un 3% de pureza en el uranio usado como combustible.
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