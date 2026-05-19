Un caza de la OTAN derriba un dron ucraniano en el espacio aéreo de Estonia

Un avión de combate de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico ha derribado este martes un dron ucraniano que había penetrado en el espacio aéreo de Estonia, informó el ministro de Defensa de ese país, Hanno Pevkur. Según declaró en una rueda de prensa, la entrada del dron fue registrada por los dispositivos de las Fuerzas de Defensa estonias, que lo detectaron incluso antes de que cruzara la frontera con Rusia, cuando se activaron todas las medidas defensivas previstas para estas situaciones.

"Los cazas de la misión de seguridad aérea en el Báltico también estaban en el aire y, en este caso, los F-16 rumanos derribaron este dron entre Võrtsjärv y Põltsamaa. El dron ha caído en una zona bastante pantanosa y todavía estamos buscándolo", afirmó Pevkur. El ministro confirmó además que se había comunicado con su homólogo ucraniano de inmediato tras el accidente, el cual pidió disculpas por el suceso, con lo que dio a entender que el dispositivo no tripulado procedía originalmente de ese país. "Estonia no ha dado permiso para usar su espacio aéreo a nadie salvo a sus aliados, y los ucranianos no han pedido este permiso", remachó, en alusión a las acusaciones de Moscú de que los países bálticos están permitiendo a los drones ucranianos atravesar su territorio.

Interferencias electrónicas rusas

Kiev acusó este martes a Rusia de redirigir mediante interferencias electrónicas drones ucranianos contra países bálticos, razón por la que un caza de la OTAN tuvo que derribar un dron ucraniano que había entrado en el espacio aéreo de Estonia. "Rusia sigue redirigiendo drones ucranianos hacia los países bálticos mediante el uso de medios de guerra electrónica", escribió en X el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Serguí Tiji, que agregó que los rusos lo hacen "a propósito" y con fines propagandísticos. Tiji también se disculpó en su mensaje ante Estonia y el resto de países bálticos, en cuyo espacio aéreo han entrado en las últimas semanas varios drones ucranianos lanzados por Kiev para atacar objetivos situados en zonas de Rusia cercanas.

Sin permiso de Estonia

El portavoz de Exteriores ucraniano negó que Estonia, Letonia, Lituania o Finlandia hayan permitido el uso de su espacio aéreo para que Ucrania lleve a cabo ataques contra esas zonas de Rusia. "Ucrania nunca ha pedido hacer ese uso", agregó Tiji en referencia a informaciones que han circulado en medios prorrusos.

Cuando se detectó el dron, las Fuerzas de Defensa estonias emitieron una alerta por amenaza aérea en el sur de Estonia, para los distritos de Tartu, Võru, Jõgeva, Viljandi, Valga y Põlva, aunque según la cadena pública ERR algunos usuarios también recibieron mensajes de advertencia en la capital, Tallín. A las 12:55 hora local (9:55 GMT), se informó de que la amenaza había pasado.

Varios drones ucranianos atacaron este martes objetivos en el noroeste de Rusia, donde tuvieron que cerrar temporalmente el Aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo, así como el de Pskov, a una cincuentena de kilómetros de la frontera estonia. El gobernador de la región de Leningrado anunció que las defensas aéreas rusas habían derribado dos drones sobre esa región. Este mes se han sucedido las alertas por la entrada de drones en el espacio aéreo de los países bálticos y de Finlandia.

Alerta en Letonia

En Letonia dos vehículos aéreos no tripulados de origen ucraniano llegaron a impactar en una infraestructura a 60 kilómetros de la frontera, sin ser detectados de inmediato, lo que provocó una crisis de Gobierno y la dimisión la semana pasada de la primera ministra, Evika Silina.

Tras varias alertas a lo largo del fin de semana, este martes las autoridades letonas volvieron a enviar mensajes de advertencia a los ciudadanos de los distritos orientales de Krāslava, Ludza, Rēzekne, Preiļi, Madona, Cēsis, Gulbene, Smiltene, y Valmiera, pidiéndoles que se quedaran en casa y cerraran puertas y ventas. La alerta se levantó pasadas aproximadamente dos horas.

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El jefe del Centro de Gestión de Crisis de Letonia, el coronel Arvis Zīle, confirmó en una rueda de prensa que un dron había sido observado en el espacio aéreo del país báltico, pero aseguró que ya no se encontraba en él, aunque no se dispone aún de información sobre su paradero.