Misión humanitaria
Al menos 10 embarcaciones de la flotilla siguen navegando rumbo a Gaza
"Diez de nuestras embarcaciones humanitarias han sobrevivido a 22 horas de ataques israelíes en aguas internacionales y permanecen firmes, rumbo a Gaza", afirma la organización
La misión de la Flotilla Gobal Sumud a Gaza sigue adelante. Pese a la interceptación de decenas de embarcaciones este lunes, al menos 10 barcos continúan navegando hacia la Franja. "Diez de nuestras embarcaciones humanitarias han sobrevivido a 22 horas de ataques israelíes en aguas internacionales y permanecen firmes, rumbo a Gaza", afirma la organización en su cuenta de Instagram. "Actualmente se encuentran a tan solo 121 millas náuticas de las costas de Gaza", celebran. El Ministerio de Exteriores israelí insistió el lunes que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza" e instó a la flotilla a "regresar inmediatamente".
"Mientras nuestras embarcaciones se acercan a una Gaza sitiada y bombardeada, llevan consigo los nombres de aldeas palestinas destruidas que la ocupación ha intentado borrar de la historia y la memoria", reivindica la organización. "Sus historias perduran, al igual que nuestra voluntad de romper el bloqueo; nuestra lucha no termina aquí", defiende esta misión de 45 naciones diferentes. Se trata de la tercera vez que zarpan estos buques tras intentos anteriores de romper el bloqueo de Gaza que fueron interceptados por Israel en aguas internacionales. Unos 54 barcos zarparon el jueves desde el puerto sureño turco de Marmaris.
El lunes la Armada israelí interceptó a al menos 39 embarcaciones, deteniendo a cientos de activistas que serán trasladados al puerto de Ashdod y deportados. "El bloqueo ilegal y el genocidio de Israel deben terminar, y nuestra misión legítima debe estar protegida por el derecho internacional", insisten los organizadores. Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistán y España han condenado "en los términos más enérgicos los ataques israelíes contra la flotilla, una iniciativa humanitaria civil pacífica destinada a llamar la atención internacional sobre el catastrófico sufrimiento humanitario del pueblo palestino". "Estos ataques contra los buques y la detención arbitraria de activistas constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", han concluido en un comunicado conjunto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)