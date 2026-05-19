Alerta sanitaria
La República Democrática de Congo eleva a más de 500 los casos sospechosos y a 131 las muertes por el brote de ébola
La OMS admite su alarma por la "magnitud y rapidez" con la que se está propagando el actual brote
Redacción
El actual brote de ébola en el este de la República Democrática de Congo (RDC) prosigue su avance mortal. Según el último balance de las autoridades sanitarias del país, se han registrado al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de ébola y se están realizando "investigaciones para determinar cuáles están realmente vinculados a la enfermedad". En Uganda, país vecino, se ha registrado una muerte. No hay vacunas o tratamiento para la cepa vinculada al actual brote, la Bundibugyo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está monitorizando de cerca la situación y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que las "cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno", que incluyen el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio. Tedros ha señalado, asimismo, que "se han notificado casos en zonas urbanas, como Kampala y la ciudad de Goma", la capital, lo que implica un riesgo de mayor propagación.
A estas circunstancias se suma el "movimiento significativo de población" en la zona de Ituri debido al aumento de la inseguridad por el repunte del conflicto armado desde finales de 2025. Según el director de la OMS, "más de 100.000 personas se han visto nuevamente desplazadas" en la zona por las hostilidades. "Ya se sabe lo que significa el desplazamiento durante los brotes de ébola", ha añadido, al tiempo que ha admitido que existe alarma por la "magnitud y rapidez" con la que se está propagando el actual brote.
"Emergencia de sanidad pública" continental
La Agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) declaró la noche del lunes una "emergencia de sanidad pública" continental para hacer frente a la epidemia. Con esta declaración se pretende "reforzar la coordinación regional, facilitar la movilización rápida de recursos financieros y técnicos, y consolidad los sistemas de vigilancia y de laboratorio", apuntó Africa CDC en un comunicado.
La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.
RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad. En los últimos 50 años, se han registrado más de 15.000 muertes en África por este virus.
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