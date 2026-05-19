Guerra en Oriente Medio
Trump da a Irán hasta "el fin de semana o principios de la semana que viene" para llegar a un acuerdo
El presidente estadounidense asegura que había tomado la decisión de atacar al país persa, pero que varios países del Golfo le convencieron para retrasar los bombardeos "un par de días"
Después de haber asegurado este lunes por la noche que EEUU frenó su ataque "inminente" contra Irán a petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, el presidente estadounidense ha asegurado este martes ante la prensa que este frenazo es tan solo algo temporal, "de un par o tres días".
"Puede que les dé hasta el viernes, sábado o domingo... Puede que a inicios de la semana que viene termine. Pero es un periodo de tiempo muy corto, porque no podemos dejarles que tengan una bomba nuclear. Si la tuviesen, harían explotar Israel primero, y después Arabia Saudí, Emiratos, Qatar... sería un holocausto nuclear. Son extremadamente radicales", ha dicho este martes Trump, quien hace un mes, cuando fue declarado el alto el fuego, aseguró en múltiples ocasiones que el nuevo liderazgo iraní era mucho menos radical y mucho más amigable que el anterior.
Gran parte de los dirigentes del país persa —incluido el anterior líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí— fueron asesinados durante la guerra, arrancada el 28 de febrero y pausada el 7 de abril con la declaración del alto el fuego temporal que aún se mantiene, aunque bajo violaciones constantes en el estrecho de Ormuz.
A pesar de que el alto el fuego ha sobrevivido, las negociaciones entre Washington y Teherán han fracasado hasta ahora, sobre todo a causa de las enormes diferencias que separan aún a los dos países. Irán mantenía al inicio de la guerra —y aún mantiene— la exigencia de reparaciones de guerra, el control de Ormuz, el levantamiento de todas las sanciones internacionales y la retirada de los soldados y bases estadounidenses en la región como condiciones para empezar a negociar el apartado nuclear, el gran punto en discordia.
Todas estas reclamaciones —sobre todo el control de Ormuz, por donde pasa el 20% de todo el comercio mundial de petróleo y gas— son inaceptables tanto para EEUU como para los países del Golfo. Este lunes Teherán lanzó oficialmente su agencia estatal encargada de cobrar peajes en el estrecho.
"Preparados para la guerra"
A pesar de esta última fecha límite de Trump —la enésima del multimillonario durante los casi tres meses de guerra—, poco o nada se espera que avance la negociación. Tanto Irán como EEUU se consideran victoriosos en esta guerra y nadie, al menos de forma pública, ha dado a entender que está dispuesto a hacer concesiones que sirvan para abrir camino en las conversaciones.
"Irán está unida y completamente preparada para confrontar cualquier agresión militar. Trump, con sus constantes mensajes, dice dar 'una oportunidad a la paz', cuando lo único que hace es hablar de amenazas y de ataques masivos", ha dicho este martes en redes sociales el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadí.
"La gente dice que esta guerra es impopular, pero yo creo que es popular... cuando se lo explico a la gente, que pueden hacer bombas y atacar Los Ángeles... Mira, no tengo tiempo para explicar esta guerra a la gente. Estoy demasiado ocupado. Pero cuando la gente entienda esta guerra entonces será popular. Lo que está claro es que me da igual que la guerra sea popular o no. Lo voy a hacer igual. No voy a dejar que el mundo estalle mientras soy presidente", ha dicho Trump este martes, quitando importancia al rechazo que genera entre los estadounidenses el conflicto bélico con Irán.
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