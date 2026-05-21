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Flotilla a Gaza

Albares asegura que los activistas españoles detenidos por Israel podrían ser deportados este jueves

El titular de Exteriores advierte que Israel será responsable si les ocurre algo a los "ciudadanos pacíficos" españoles detenidos por participar en una misión humanitaria rumbo a Gaza y denuncia que han recibido un trato "humillante"

Albares tras el vídeo de los activistas esposados en Israel: "Exijo disculpas públicas a Israel"

Albares tras el vídeo de los activistas esposados en Israel: "Exijo disculpas públicas a Israel"

Sara Fernández

Redacción

Barcelona

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que los activistas españoles detenidos por Israel cuando participaban en una misión humanitaria rumbo a Gaza serán previsiblemente deportados este jueves.

"No está confirmado oficialmente, pero es lo que se está comentando entre los consulados", ha explicado el titular de la diplomacia española en una entrevista en TVE. "Si les ocurre algo, Israel será responsable".

Hasta 44 españoles afectados podrían ser trasladados al aeropuerto israelí de Ramon y embarcados en un vuelo alrededor de las 15:00 horas locales (14:00 en España) en dirección a Turquía. La cifra no es oficial.

Albares ha denunciado que, a pesar de haberlo solicitado, el cónsul español en Israel no ha podido ver a los "ciudadanos pacíficos" que embarcaron en la flotilla y fueron interceptados por el ejército israelí. "No se toca a ningún ciudadano español", ha asegurado en un mensaje de apoyo a las familias. "Deben saber que vamos a protegerles frente a cualquier calumnia".

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El ministro ha endurecido el tono al reiterar su crítica al "trato humillante" que Israel ha dado a los activistas humanitarios. En particular, por parte del ministro israelí de Seguridad Nacional y antiguo miembro de una organización terrorista judía Itamar Ben-Gvir, que compartió un polémico vídeo en redes sociales en el que provocaba y celebraba el maltrato de los detenidos. Desde Berlín, Albares ya condenó el miércoles unas imágenes que tildó de "monstruosas, inhumanas e indignas".

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