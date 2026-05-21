Ataque a la libertad de expresión
Estados Unidos retira las sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina
Un juez federal de Washington suspendió la semana pasada las medidas de represión financiera impuestas por la Administración Trump en 2025 contra la abogada italiana, que también le impedían entrar en el país
EFE
El Gobierno de Estados Unidos retiró este miércoles las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera las medidas impuestas por la Administración Trump en 2025 contra la abogada italiana.
La actualización publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, eliminó el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), dejando sin efecto la prohibición para que la relatora ingrese a Estados Unidos y cancela las restricciones financieras fijadas en su contra.
El 13 de mayo, un tribunal federal de Washington suspendió temporalmente las sanciones al considerar que posiblemente eran una restricción inconstitucional que atentaba contra la libertad de expresión.
La familia de Albanese, radicados en Estados Unidos, habían denunciado las medidas impuestas por el presidente, Donald Trump, considerando que la relatora se había visto limitada en su vida personal, sin poder acceder a su hogar en Washington, donde radica su hija, quien es ciudadana estadounidense.
La Administración de Donald Trump impuso sanciones contra Albanese en julio de 2025 bajo el programa de medidas vinculadas a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que la relatora criticara la ofensiva israelí en Gaza y pidiera investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y las autoridades estadounidenses.
Washington acusó entonces a la experta de la ONU de promover acciones contra aliados y funcionarios de EEUU ante tribunales internacionales.
La eliminación de las sanciones, por parte del Tesoro contradice la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, emitida en febrero pasado, que en un comunicado había considerado a Albanese como alguien que propagaba una "guerra jurídica" contra EEUU.
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