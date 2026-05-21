Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Samara

Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra una localidad situada en la región rusa de Samara, según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado durante las últimas un ataque con drones contra Sizran y ha manifestado que "dos personas han sido asesinadas por las acciones inhumanas del enemigo".

Así, ha confirmado que el ataque ha dejado varios heridos y ha asegurado que "están recibiendo toda la ayuda posible", al tiempo que ha alertado a la población contra acercarse a los restos de los drones interceptados. "Grabar, publicar fotos y vídeos de los drones y las consecuencias del ataque está prohibido", ha zanjado.