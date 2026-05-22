Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Metsola insta a la UE a no atrasar la adhesión de Ucrania

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidió este jueves a los Veintisiete que se adapten al rápido ritmo con el que Ucrania está avanzando en las reformas requeridas para adherirse a la Unión Europea (UE) y abogó por acelerar el proceso para abrir las puertas tanto a ese país como a Moldavia.

Al ver "que un país que está en guerra, porque ha sido invadido, es capaz de ponerse al día de manera tan impresionante con la cantidad de trabajo legislativo y técnico que a otros países les lleva una década, no podemos mirar a otro lado y no adaptarnos a ese ritmo", dijo la política conservadora maltesa en una intervención en el foro de seguridad Globsec que se celebra en Praga.

Aunque sin aventurarse a dar alguna fecha de acceso, Metsola reconoció que, ante los esfuerzos de Kiev y por el hecho de que está "luchando por nuestra seguridad", sería erróneo atrasar la entrada de Ucrania.