Tulsi Gabbard dimite como directora de Inteligencia del Gobierno de Trump

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha presentado este viernes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, y ha alegado motivos personales después de que a su marido le detectasen un cáncer de huesos. "Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026", ha explicado Gabbard en una carta publicada en su perfil de X.

"A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de huesos. Afronta grandes desafíos en las próximas semanas y meses. En este momento, debo apartarme del servico público para estar a su lado y darle total apoyo en esta batalla", ha escrito en su misiva, en la que también ha agradecido a Trump la confianza depositada en ella en el último año y medio y se ha mostrado "totalmente comprometida" a garantizar una "transición fluida y completa".

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La dimisión de Gabbard es la última de una serie de renuncias. La última fue la del director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, por discrepancias con la Administración sobre la guerra contra Irán, un conflicto que no veía justificado y que atribuyó a la "presión de Israel y su influeyente lobby en EEUU".