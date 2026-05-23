Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
  3. El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
  4. Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
  5. Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
  6. El profesor de Gijón Sergio Álvarez persigue una patente para un proyecto que permitiría alargar la esperanza de vida: 'Los escenarios son muy prometedores
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  8. Asturias, la única comunidad del norte que no sabe qué hacer con miles de toneladas de basura: el errático rumbo de Cogersa

Los 18 catalanes de la Global Sumud Flotilla llegan hoy a Barcelona

Los 18 catalanes de la Global Sumud Flotilla llegan hoy a Barcelona

La primera promoción del IES Margarita Salas de La Corredoria se gradúa: "Este siempre será vuestro instituto"

La primera promoción del IES Margarita Salas de La Corredoria se gradúa: "Este siempre será vuestro instituto"

Vox insiste al PP para que presente una moción de censura contra un Gobierno "falto de escrúpulos" que no dimite

Vox insiste al PP para que presente una moción de censura contra un Gobierno "falto de escrúpulos" que no dimite

El Mediterráneo es capaz de generar huracanes y el cambio climático los impulsará

El Mediterráneo es capaz de generar huracanes y el cambio climático los impulsará

Ni caminar ni correr: este es el ejercicio que puede ayudarte a vivir más años

Ni caminar ni correr: este es el ejercicio que puede ayudarte a vivir más años

DAZN va a toda velocidad: Fórmula 1, MotoGP y el mejor deporte en directo a su mejor precio

DAZN va a toda velocidad: Fórmula 1, MotoGP y el mejor deporte en directo a su mejor precio

Sumar recalca que nunca formará parte de un Gobierno en el que haya "supuestos de corrupción" y se hayan "permitido"

Sumar recalca que nunca formará parte de un Gobierno en el que haya "supuestos de corrupción" y se hayan "permitido"
Tracking Pixel Contents