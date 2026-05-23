Información internacional
José Antonio Guardiola gana el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez
El reportero de TVE ha cubierto conflictos y crisis en decenas de países en todo el mundo
EFE
El periodista José Antonio Guardiola ha sido distinguido con el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, un galardón que concede anualmente la Asociación de Periodistas de Segovia para reconocer la trayectoria de periodistas, cámaras y fotorreporteros españoles que desarrollan su labor profesional en el extranjero.
Guardiola (Madrid, 1963), actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, ha dedicado toda su carrera profesional a la información internacional y está considerado como uno de los grandes referentes del reporterismo español.
A lo largo de su trayectoria ha cubierto guerras, posguerras, crisis políticas, tragedias naturales y procesos electorales en decenas de países de todo el mundo, siempre desde el rigor periodístico y el respeto a la deontología profesional.
El periodista, que ya había sido finalista del premio en tres ocasiones anteriores, representa, según destacó la Asociación de Periodistas, "el reportero total", capaz tanto de desplazarse con rapidez a escenarios marcados por la última hora informativa como de desarrollar largas investigaciones periodísticas basadas en la comprobación exhaustiva de datos y testimonios.
Su trabajo se ha caracterizado por la búsqueda constante de contexto y profundidad en asuntos internacionales complejos, una labor que ha desempeñado durante décadas en diferentes destinos y responsabilidades dentro de Televisión Española.
Cristina Olea y Mikel Ayestarán, finalistas
El premio que ha recibido Guardiola consta de una aportación monetaria de 8.000 euros. Tanto Cristina Olea como Mikel Ayestarán, finalistas del premio, han obtenido una cuantía de 2.000 euros. Además, los tres han recibido ‘La Lente de la Tierra’, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja.
Durante la ceremonia llevada a cabo en el Parador de Turismo de Segovia, la Asociación quiso homenajear a los periodistas Diego Carcedo, fallecido el pasado mes de abril y Sol Gallego Díaz, fallecida hace apenas dos semanas.
El Premio que entrega la Asociación de Periodistas de Segovia está considerado como uno de los reconocimientos más prestigiosos del periodismo internacional en España y recuerda la figura del periodista segoviano Cirilo Rodríguez.
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