Israel tacha a Sánchez de "hipócrita" por el trato de la Ertzaintza a activistas de la Flotilla

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este domingo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de actuar con "una hipocresía difícil de creer" con Israel, por el trato de la Ertzaintza (policía vasca) a activistas de la Flotilla Global Sumud tras su deportación a España.

"Si hubiera un campeonato mundial sobre manchar a Israel y propagar libelos de sangre sobre el Estado de Israel, creo que fácilmente el Gobierno español de Sánchez se llevaría el primer puesto. Ganarían el trofeo", aseveró Saar en un vídeo publicado la tarde del domingo en las redes sociales del Ministerio de Exteriores israelí.

"Pero cuando vemos pasar en el patio trasero de su propia casa algo que aquí no pasa...", dijo Saar, antes de continuar con sarna: "¿Escucháis algo? Grillos. Una hipocresía imposible de creer", concluyó.

Disturbios en Bilbao

El comentario de Saar responde a las imágenes grabadas el lunes en el aeropuerto de Bilbao (norte de España) a la llegada de un grupo de activistas de la Global Sumud Flotilla.

El vídeo muestra a agentes de la Ertzaintza golpeando con porras y reduciendo en el suelo o llevándose a rastras a algunos de los activistas en el aeropuerto bilbaíno.

Javier Vendrell Camacho

El Ministerio de Exteriores de Israel ya convocó hoy a la encargada de negocios española en el país, Francisca Pedrós, para una reunión "de aclaración" a raíz de la actuación de la Ertzaintza.

El director político de Exteriores de Israel, Yossi Amrani, también acusó de "hipocresía" al Gobierno español por "enviar provocadores a Israel y después condenar a Israel por sus acciones legales para reforzar su bloqueo naval legal (a Gaza), mientras al mismo tiempo las autoridades españolas utilizaron violencia grave contra esos mismos participantes de la Flotilla", recogió un comunicado del ministerio.

Exteriores asegura que las autoridades españolas ejercieron "una violencia grave" contra los activistas y arguye que Israel no utilizó una violencia semejante.

Sin embargo, los abogados de Adalah, el centro legal que defendió a los activistas de Flotilla Global Sumud que estuvieron detenidos en Israel, documentaron presuntos casos de costillas rotas, el uso repetido de pistolas táser, acoso y abusos sexuales y palizas contra ellos mientras estuvieron bajo control de las autoridades israelíes.

También denunciaron tratos vejatorios como el atar a los activistas en posiciones de estrés, bajo el sol durante horas o el uso de granadas de aturdimiento y destello dentro de los contenedores en los que permanecieron hacinados.

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El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado las escenas de violencia, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación dijo será investigada.