Muere el autor de un tiroteo junto a la Casa Blanca que deja al menos un herido

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado este sábado por la tarde la zona norte de la Casa Blanca después de que se escucharan varios disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, donde al menos una persona ha resultado herida, según han informado periodistas presentes en el lugar, que han reportado también la muerte del tirador tras un episodio de fuego cruzado con las fuerzas del orden.

"Poco después de las 18.00 horas (hora local) del sábado, un individuo en el área de la calle 17 y la avenida Pennsylvania sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar. La policía del Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado muerto", ha revelado el Servicio Secreto estadounidense en un comunicado compartido en redes sociales.

El mismo escrito confirma que "un transeúnte también resultó herido por los disparos", que --en cambio-- no han alcanzado a ningún agente, y revela que el incidente continúa bajo investigación y que se irá publicando información adicional a medida que esté disponible.

Previamente, periodistas de medios como ABC News o NBC News reportaron alrededor de una veintena de "detonaciones" poco después de las 18.00 horas (hora local), aparentemente procedentes del área cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, situado junto a la sede presidencial. Momentos más tarde, fuentes policiales matizaban a la cadena CBS News que se habrían producido entre 15 y 30 disparos.

Ya en un primer momento, dos personas conocedoras de la investigación citadas por la cadena estadounidense, relataban que el sospechoso habría abierto fuego contra una caseta de seguridad ocupada por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que respondieron a los disparos.

Tras el incidente, agentes del Servicio Secreto han trasladado rápidamente al interior de la Casa Blanca a los miembros de la prensa que se encontraban en el exterior y les han indicado que se dirigieran a la sala de prensa del complejo.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha señalado a los medios que la agencia tiene conocimiento de "informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW" y que los agentes están "trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno".

Según había indicado antes del incidente el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial durante la tarde del sábado. "El presidente se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ninguna persona protegida ni las operaciones se vieron afectadas", ha avalado después el Servicio Secreto.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha indicado a través de la red social X de que agentes de la agencia federal han acudido hasta el lugar de los hechos para apoyar al Servicio Secreto en la respuesta al incidente registrado cerca de los terrenos de la Casa Blanca.

Noticias relacionadas

"El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Actualizaremos al público en cuanto podamos", ha señalado Patel en su mensaje.