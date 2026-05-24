EEUU
Stephen Colbert reaparece en la televisión pública de Michigan tras ser despedido de la CBS por presiones de Trump
Redacción
El cómico y presentador estadounidense, Stephen Colbert, ha vuelto a la televisión tras abandonar su programa 'Late Show' en la CBS por presiones de Trump. Colbert reapareció en Only in Monroe, un programa de la televisión comunitaria de acceso público en Michigan, acompañado de invitados como Jeff Daniels, Steve Buscemi o Eminem, y con Jack White ejerciendo como director musical voluntario.
El presentador cumplió con lo prometido en su despedida ante la audiencia de la CBS. “Hemos tenido la suerte de estar aquí durante 11 años, ¿de acuerdo? No podemos dar esto por sentado. (...) Aunque técnicamente nuestro primer programa, en julio de 2015, fue desde una cadena pública de acceso comunitario en Monroe, Michigan, ante una audiencia de 12 personas" dijo Colbert. "Con cómo está el mundo del espectáculo hoy, quizá ahí es donde me vuelvan a ver”, sentenció entonces.
Su regreso a la televisión local llega tras la cancelación de su programa en la CBS, del que se despidió por las críticas del presentador al acuerdo entre Paramount, propietaria de la cadena, y Donald Trump. Ese pacto permitió al presidente estadounidense recibir una indemnización de 16 millones de dólares a cambio de retirar una demanda contra el programa 60 Minutes por la edición de una entrevista a Kamala Harris, que, según Trump, lo favoreció políticamente.
Mofas de Trump
Tras materializarse su salida, el presidente estadounidense reaccionó en redes sociales burlándose del cómico con un vídeo generado por IA en el que aparece él mismo tirando a Colbert a un contenedor.
“El despido de Stephen Colbert de CBS fue el ‘principio del fin’ para los presentadores nocturnos sin talento, desagradables, excesivamente bien pagados, nada graciosos y con bajos índices de audiencia”, escribió Trump en Truth Social. “Otros, aún peores, le seguirán. ¡Que descansen en paz!”.
Trump ha presionado en repetidas ocasiones a la Comisión Federal de Comunicaciones para retirar licencias a cadenas de televisión, ha pedido a Disney el despido de Jimmy Kimmel y ha instado a NBC a prescindir de Seth Meyers.
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