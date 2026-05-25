Condena
El capitán del barco que naufragó en Indonesia con la familia española "compró su licencia sin recibir formación"
El capitán del barco que naufragó ha sido condenado a 3,5 años de cárcel al capitán del barco hundido en aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo
El capitán del barco que naufragó en diciembre en Indonesia con una familia valenciana de seis miembros a bordo, de la que solo dos personas sobrevivieron, adquirió su licencia "mediante pago" y "sin recibir formación", según indicó este lunes el tribunal indonesio que lo ha condenado a 3,5 años de cárcel por negligencia.
Los magistrados determinaron que el capitán, de 55 años, "sabía desde el principio que no tenía los conocimientos adecuados, pero aun así optó por desempeñar su función" al frente de la embarcación, que se hundió la noche del 26 de diciembre cerca de las aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, en el sur de Indonesia.
Según la investigación, en el momento del accidente el capitán no se encontraba al mando del timón, sino que este era manejado por el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia necesaria para pilotar la nave y también había adquirido su certificado de ingeniero “sin recibir formación”, señaló el tribunal al leer la sentencia.
El jefe de máquinas fue por su parte condenado a 2,5 años de cárcel. La carencia de formación "constituye una forma de aceptar de manera consciente" el riesgo de un incidente con consecuencias fatales para las que "no estaban cualificados", apuntó el tribunal, formado por tres jueces
Valoración de la familia
Tras conocer el fallo, las familias han señalado que no quieren "entrar a valorar las penas impuestas", porque “ninguna resolución devolverá a quienes perdimos”. No obstante, consideran importante subrayar que, según ha quedado reflejado en el procedimiento, "las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos".
El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre. Tras el naufragio, se activó un operativo de búsqueda para localizar a los cuatro españoles que permanecían desaparecidos.
Dos supervivientes
Después de quince días de trabajos, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; de uno de sus hijos; y de una hija de su pareja, Andrea Ortuño, que sobrevivió al accidente junto a otra hija menor.
El cuerpo de otro hijo de la superviviente, fruto de una relación anterior, nunca fue localizado.
Además de las dos españolas supervivientes, también lograron salvarse el capitán, el jefe de máquinas, otros dos tripulantes y un guía, todos ellos de nacionalidad indonesia.
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