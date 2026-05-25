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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán
El secretario de Estado de EEUU defiende que la diplomacia estadounidense ha colocado una propuesta muy firme que busca resolver la crisis del bloqueo marítimo y encauzar el contencioso nuclear de manera multilateral
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Marco Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" con Irán
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no hará un "mal acuerdo" con Irán y explicó que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Teherán requiere más tiempo para responder.
"Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", declaró Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi.
Al ser preguntado por los obstáculos en las negociaciones, que se esperaba que dieran un resultado el domingo, Rubio aclaró que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica.
Trump llama "perdedores" a quienes critican su preacuerdo con Irán para reabrir Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de "perdedores" a quienes, incluso dentro de las filas republicanas, han criticado el acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.
En una publicación en su red Truth Social, el presidente defendió que el trato que está negociando será mejor que el acuerdo nuclear de 2015 bajo el mandato de Barack Obama, del que Trump se salió en su primer mandato.
Trump quiere que países del Golfo normalicen relaciones con Israel tras el acuerdo con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que sus aliados en el golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.
En un mensaje publicado este domingo en su red Truth Social, el republicano agradeció a los socios del Golfo su "apoyo y cooperación" en las negociaciones de paz con Irán y los invitó a sumarse a los "históricos Acuerdos de Abraham", un pacto al que incluso sugirió que Irán podría adherirse en el futuro.
El líder de Hizbulá pide al Gobierno libanés abandonar la negociación directa con Israel
El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pidió este domingo al Gobierno libanés que abandone las negociaciones directas con Israel, en un momento en que el Líbano se prepara para una nueva ronda de conversaciones con el Estado judío en Washington a principios de junio.
Qassem reiteró su rechazo a las negociaciones directas, ya que, en su opinión, "solo benefician a Israel" e insistió en mantener las indirectas: "Abandonen las negociaciones directas, no cedan a las exigencias de Estados Unidos y regresen al entendimiento nacional, porque no obtendrán ningún beneficio".
Netanyahu asegura que el acuerdo con Irán incluirá acabar con el enriquecimiento de uranio
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el "desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento (de uranio) de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio".
"El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano", añadió el mandatario israelí en una publicación en la red social X, después de que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá.
La Casa Blanca no prevé firmar este domingo el acuerdo con Irán, según el medio Axios
La Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este mismo domingo, como se había especulado, informó el medio estadounidense Axios.
Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento.
Herzog critica los "actos brutales" contra los detenidos tras las humillaciones a la Flotilla
El presidente israelí, Isaac Herzog, criticó los "actos brutales" contra detenidos en Israel por parte de "un puñado de personas" que creen que los arrestados "no tienen ningún derecho humano", tras las imágenes de humillaciones y maltrato a los activistas de la Flotilla Global Sumud difundidas por el ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
En un contundente discurso este domingo, en el que también calificó de "turba sin ley" a los colonos violentos de Cisjordania ocupada, Herzog afirmó que "está prohibido abusar de los detenidos, por muy despreciables que sean", así como "tomarse la justicia por su mano".
Trump dice que las negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva" pero sin prisas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones de paz con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo.
"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado", dijo en su red Truth Social.
Al menos tres soldados muertos y cuatro heridos en un ataque del Estado Islámico en Irak
Al menos tres soldados iraquíes murieron y otros cuatro resultaron heridos este domingo por la explosión de un artefacto colocado por presuntos yihadistas del Estado Islámico (EI) en la provincia norteña de Nínive.
En un comunicado, el Servicio de Antiterrorismo Iraquí (CTS) indicó que, en el marco de las campañas de inspección sobre el terreno llevadas a cabo por el CTS en diversas provincias iraquíes, un grupo de soldados fue atacado por "remanentes" del EI en el desierto de Hatra, al suroeste Nínive.
Al menos seis muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano a pesar del alto el fuego
Al menos seis personas han muerto en las últimas horas en nuevos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego supuestamente en vigor.
Tres personas han muerto en una vivienda bombardeada por la aviación israelí en el barrio de Al Tufahiya de la localidad de Srifa, distrito de Tiro, según ha informado Defensa Civil y la organización de ambulancias Mensaje por la Salud.
Otra persona, un hombre joven, ha muerto en un ataque israelí en Arab Salim. En concreto las fuerzas israelíes han atacado al individuo cuando estaba en su motocicleta en la plaza de la localidad.
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