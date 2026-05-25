Guerra en Ucrania
Zelenski pide a la UE más apoyo para reforzar sus defensas aéreas tras el ataque a Kiev
Solo en la capital, cerca de 90 personas resultaron heridas tras el que fue uno de los ataques más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 202
Efe
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes más apoyo para los sistemas de defensa antiaérea tras el ataque a gran escala de la víspera contra Kiev y sus alrededores, que dejó al menos cuatro muertos y más de un centenar de heridos. "Debe haber más protección, el apoyo a la defensa antiaérea es una prioridad diaria de la política exterior de Ucrania en todos los niveles", ha señalado el presidente ucraniano, pidiendo a su vez a sus socios más presión sobre Rusia.
Solo en la capital, cerca de 90 personas resultaron heridas tras el que fue uno de los ataques más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Hasta seis provincias fueron objetivo de los proyectiles rusos, ha explicado este lunes Zelenski, que ha agradecido su trabajo a los equipos de rescate. El máximo mandatario ucraniano ha detallado en un mensaje en redes sociales que en los distritos capitalinos de Shevchenko y Podil continúan los trabajos para eliminar las consecuencias de los ataques rusos del domingo, que solo en Kiev, golpearon alrededor de 300 objetivos. "La mayoría son edificios residenciales", ha afirmado.
Decenas de heridos
"Hasta ahora se sabe de 87 heridos en la capital, entre ellos tres niños. En los hospitales han sido ingresadas 21 personas, el resto reciben ayuda ambulatoria. Agradezco a los médicos que tratan y apoyan a nuestra gente", ha expresado. Varias oleadas de explosiones comenzaron a sacudir Kiev y su periferia en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones.
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