Accidente ferroviario
Un autobús escolar choca contra un tren en Bélgica y causa varias "víctimas"
Agencias
Bruselas
Un autobús escolar chocó contra un tren el martes por la mañana en el norte de Bélgica, y el ministro del Interior, Bernard Quintin, informó de varias “víctimas”.
"Con profunda tristeza me enteré del trágico accidente ocurrido en Buggenhout. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo mucho valor a los heridos", escribió en la red social X.
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