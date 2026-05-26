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Accidente ferroviario

Un autobús escolar choca contra un tren en Bélgica y causa varias "víctimas"

Un tren Alvia en la estación de Cádiz

Un tren Alvia en la estación de Cádiz / RENFE

Agencias

Bruselas

Un autobús escolar chocó contra un tren el martes por la mañana en el norte de Bélgica, y el ministro del Interior, Bernard Quintin, informó de varias “víctimas”.

"Con profunda tristeza me enteré del trágico accidente ocurrido en Buggenhout. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo mucho valor a los heridos", escribió en la red social X.

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