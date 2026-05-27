En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otras dos localidades en la provincia de Sumi
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania afirma que ya tiene identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia
Las autoridades militares de Ucrania han declarado este martes que ya tienen identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia, unas declaraciones que contrastan con las del presidente Volodimir Zelenski, quien esta misma jornada ha afirmado que su país nunca ha supuesto ninguna "amenaza" para su vecino. "Los primeros 500 objetivos ya están marcados. Un consejo gratis y muy práctico: no mire a Ucrania a los ojos", ha interpelado directamente el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas Robert Brovdi --popularmente como 'Magyar' por su origen húngaro-- al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
Polonia convoca al embajador ruso para protestar por las amenazas al personal diplomático en Kiev
El Ministerio de Exteriores de Polonia convocó este martes al embajador ruso en Varsovia, Georgy Mikhno, para protestar por lo que calificó de "amenazas" al personal diplomático en Kiev, al que Moscú pidió la víspera que abandonara la capital ucraniana ante su intención de iniciar una campaña de bombardeos contra centros de mando, entre otros objetivos. "Igual que otros países, convocamos, en nuestro caso, al embajador ruso en Polonia y le trasladamos nuestra posición sobre esas amenazas, o advertencias, como les llama la Federación Rusa", declaró un portavoz de Exteriores, Maciej Wewiór, a la agencia PAP.
Marco Rubio confirma que Lavrov le llamó para avisarle de que "Kiev se convertirá en un lugar muy peligroso"
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha confirmado este martes que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, le llamó personalmente este lunes para transmitirle que "Kiev se convertirá en un lugar muy peligroso", en plena campaña de Moscú contra la capital ucraniana. "Me llamó personalmente para decirme (...) que Kiev se convertiría en un lugar muy peligroso", ha desvelado Rubio, quien trasladó al ministro ruso la postura de Estados Unidos de reanudar y participar en nuevas conversaciones entre las partes.
Ucrania y más de 40 países denuncian ante la ONU una "escalada inaceptable” de ataques rusos
El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, denunció este martes, junto a los embajadores de más de 40 países, una "escalada inaceptable" de los ataques rusos a su país este fin de semana y pidió un alto el fuego "total, inmediato e incondicional".
"Rusia ha alcanzado un nuevo y atroz nivel de agresión contra Ucrania al intensificar aún más sus ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles", declaró Melnyk frente al Consejo de Seguridad junto a casi todos los representantes europeos, el de la Unión Europea y los de Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros.
Bruselas recalca que los ataques a civiles son inaceptables
La Unión Europea (UE) convocó este martes al encargado de negocios de Rusia para expresar que considera "inaceptables" los últimos bombardeos a objetivos civiles en Ucrania y las nuevas amenazas de ataques.
"Acabamos de convocar al encargado de negocios ruso (…). Le hemos transmitido nuestro mensaje de que esto es claramente inaceptable", indicó la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
Noruega convoca al embajador ruso por las amenazas al personal diplomático extranjero
Noruega convocó este martes al embajador ruso en este país nórdico, Nikolay Viktorovich, en protesta por las "amenazas" al personal diplomático extranjero en Kiev y los últimos ataques contra la capital ucraniana.
"Convocamos al embajador para protestar contra las amenazas expresadas contra personal extranjero en Ucrania que Rusia ha hecho en los últimos días", señaló en un comunicado el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.
Alemania cita al embajador de Rusia por las amenazas al personal diplomático en Kiev
El Gobierno alemán convocó este martes al embajador ruso, Serguéi Nechaev, a quien transmitió que no se dejará intimidar por amenazas, después de que Moscú anunciara la víspera una campaña de bombardeos contra los centros de decisión en Kiev y conminara al personal diplomático a abandonar la capital ucraniana.
"Ataques contra hospitales, escuelas y estudios de televisión alemanes, así como llamados a nuestra embajada para abandonar Kiev: Rusia apuesta por las amenazas, el terror y la escalada. Por eso hoy hemos convocado al embajador ruso", escribió el Ministerio alemán de Exteriores en su cuenta de la red social X.
Ucrania califica de absurda la acusación de Bielorrusia sobre drones en su espacio aéreo
El portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Andrí Demchenko, calificó de "absurdas" las declaraciones del secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexandr Vólfovich, en las que este aseguraba que hasta 116 drones ucranianos violaron el espacio aéreo bielorruso sólo en la última semana.
"Un nuevo intento de Bielorrusia de culpar de algo a Ucrania y pasarnos la responsabilidad", dijo Demchenko a la agencia pública ucraniana Ukrinform.
La UE convoca a la encargada de negocios de Rusia tras las amenazas contra diplomáticos en Kiev
La Unión Europea ha convocado a la encargada de negocios de la misión de la Federación Rusa ante la UE, Karen Malayan, para trasladarle que las advertencias de Moscú sobre inminentes ataques contra Kiev y los diplomáticos de países de Occidente son "inaceptables", reafirmando que mantendrá su presencia en la capital ucraniana pese a las advertencias "desesperadas" del Kremlin.
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien ha enmarcado los avisos de Moscú a diplomáticos en Kiev para dejar la ciudad en la necesidad de Rusia de "sembrar el pánico y generar alarma" ante la imposibilidad de obtener victorias militares en el frente contra Ucrania.
Zelenski recibe a la líder opositora de Bielorrusia y anuncia una reunión internacional en Kiev
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este martes en Kiev a la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, y anunció que representantes de 24 países reunidos en Kiev han expresado su apoyo a la aspiración del pueblo bielorruso de "liberarse de la interferencia rusa".
"Hoy en Kiev tiene lugar una cumbre que ha reunido a 24 países, sobre todo de Europa. Todos nuestros vecinos europeos están representados: Polonia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Rumanía y Bielorrusia", escribió en su cuenta de la red social X Zelenski tras reunirse con Tijanóvskaya y sus colaboradores.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- Un vecino de Villaviciosa, al borde de la muerte por la picadura de una víbora: 'Pude contarlo, un niño igual no hubiera tenido tanta suerte
- Los socorristas de Gijón rescatan a varios jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo