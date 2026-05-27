Trump recibe al Flávio Bolsonaro y la ultraderecha celebra la posibilidad de un impulso a su golpeada campaña presidencial

Contra lo que podía esperarse, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Flávio Bolsonaro. La familia, con el padre a la cabeza, el preso Jair Bolsonaro, debió festejar una fotografía tan esperada. El hijo ha quedado envuelto en un escándalo que impacta en su candidatura presidencial. Flávio no ha podido ocultar las relaciones con Daniel Vorcaro, cuyo Banco Master, en proceso de liquidación, ha sido responsable de uno de los fraudes financieros más importantes de la historia brasileña al superar los 10.000 millones de dólares. Comenzó a caer en los sondeos desde que Intercept Brasil divulgó un audio en el que el abanderado de la ultraderecha y la derecha le solicita al financista que complete el dinero necesario para la realización de un documental apologético sobre el mandatario. Y, de repente, Trump le abrió las puertas de su despacho. En el Partido Liberal, así como los aliados del bolsonarismo, no se demoraron en festejar lo ocurrido. Están convencidos de que puede ayudarlo a mejorar la competitividad de cara a los comicios de octubre.

La primera encuesta dela consultora Datafolha tras la revelación del escándalo terminó con el empate técnico entre Bolsonaro Junior y Luiz Inacio Lula da Silva. El presidente brasileño pasó a tener una intención de voto del 47%, contra el 43 % de su rival. Por entonces, el bolsonarismo temió que la revelación de todo lo ocurrido con el proyecto de filme llamado Dark Horse iba a demoler las aspiraciones electorales del senador. Eso por el momento no ha ocurrido. La reunión con Trump, estiman los bolsonaristas, contribuirá a recuperar la iniciativa.

El Gobierno tuvo que tragarse una sorpresa desagradable. Lula había tenido la misma foto 19 días antes y confiaba en que Bolsonaro no sería recibido. Si bien no se llevó el anhelado respaldo del multimillonario republicano, como quizá esperaba, pudo sacar por el momento a Dark Horse de la agenda. El hijo del capitán retirado dijo haberle pedido a Trump que declare organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), los grupos que manejan los negocios de la droga y el tráfico de armas, y que se han diversificado hacia inversiones en la energía y otros rubios. La justicia viene asestando golpes a esas organizaciones y esa es la razón por la que Lula defendió ante Trump su propia hoja de ruta para combatirlas. Bolsonaro, señaló el diario paulista Folha, también ofreció a EEUU una "alianza estratégica a largo plazo" en materia de tierras raras y minerales críticos.

Otras reacciones

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre el encuentro, al menos hasta el momento. De acuerdo con el diario carioca O Globo, el magnate le preguntó al visitante sobre la salud de su padre. El hermano del candidato presidencial y ex legislador, Eduardo Bolsonaro, de aceitadas relaciones con el trumpismo, fue el artífice del encuentro que celebraron congresistas e influencers de la ultraderecha. El senador Magno Malta dijo que la cita en la Casa Blanca demuestra que Estados Unidos está atento a lo que ocurre en Brasil y a las actitudes del ministro Alexandre de Moraes, el juez del Tribunal Supremo Federal que encabezó el juicio contra el expresidente, condenado a 27 años de cárcel y a la espera de un beneficio de reducción de penas.

Noticias relacionadas

Según Folha, miembros del oficialista Partido de los Trabajadores y asesores de Lula estimaron el episodio de Washington es apenas una estrategia del senador para desviar la atención sobre los vínculos de Flávio Bolsonaro con Vorcaro. "Para ellos, la reunión entre ambos no tiene, necesariamente, repercusiones positivas para el rival y debe ser utilizada como baza por el Gobierno para reforzar el discurso de defensa de la soberanía". El bolsonarismo había tenido el año pasado una derrota política cuando respaldó la decisión de Trump de imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas en solidaridad con el expresidente. "En las redes sociales, los parlamentarios del PT ya adoptan este tono al mencionar el episodio".