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Ataque múltiple

Heridas tres personas en un ataque con arma blanca en una estación de tren cerca de la ciudad suiza de Zúrich

La policía no se ha pronunciado sobre si el detenido, un hombre suizo de 31, gritó 'Alá es el más grande'

Estación de tren de Winterthur (Suiza), donde un ciudadano suizo de 31 años apuñaló e hirió a tres personas en la estación.

Estación de tren de Winterthur (Suiza), donde un ciudadano suizo de 31 años apuñaló e hirió a tres personas en la estación. / CLAUDIO THOMA / EFE

EP

Madrid

Al menos tres personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca perpetrado en una estación de tren situada en la ciudad suiza de Winterthur, en los alrededores de la capital, Zúrich, según ha confirmado la Policía. El asaltante ha sido detenido.

La policía del cantón de Zúrich ha indicado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar en torno a las 8.30 horas en la estación de tren de Winterthur y ha detallado que el detenido es un hombre suizo de 31 años. "Los tres heridos son ciudadanos suizos de 28, 43 y 52 años. Todos ellos han sido hospitalizados", ha dicho.

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Así, ha resaltado que "el motivo del ataque está bajo investigación", sin más detalles, si bien medios suizos han indicado que el hombre habría gritado 'Allahu Akbar' --Dios es el más grande, en árabe-- durante el ataque. La policía no se ha pronunciado sobre este extremo.

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