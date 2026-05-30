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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán continúan negociando un acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance asegura que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensuan un texto común

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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