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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber respondido a la ofensiva de EEUU atacando una base aérea

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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