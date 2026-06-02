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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana pese al freno en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos le dijo a Benjamín Netanyahu en una conversación telefónica que está "jodidamente loco" por la escalada en la ofensiva israelí en Líbano, según el medio estadounidense Axios

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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