Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana pese al freno en las negociaciones

Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington. "Tiene buen aspecto", declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana".

Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en respuesta por los ataques israelíes en Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.