Trump nombra como director de Inteligencia Nacional a Bill Pulte, aliado político y heredero de una fortuna inmobiliaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el nombramiento del director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, un estrecho aliado que también preside los gigantes de la refinanciación Fannie Mae y Freddie Mac, como director interino de Inteligencia Nacional, en sustitución de Tulsi Gabbard. "William tiene una amplia experiencia gestionando los asuntos más sensibles de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y la administración de más de 10 millones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac"", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, y agregó que Pulte seguiría desempeñando sus funciones relacionadas con la vivienda.

Pulte, heredero de una fortuna en la construcción de viviendas, sustituye a Tulsi Gabbard, que dimitió por motivos personales del cargo a finales de mayo después de que su nombramiento, en febrero de 2025, ya levantara polvareda. Estos poco más de 15 meses en el cargo han estado marcados por la diferencia de posicionamiento de Gabbard y Trump con respecto a la guerra contra Irán.

El nuevo encargado de las agencias de inteligencia del país, de 38 años, es conocido por su defensa acérrima de Trump, incluso con ataques públicos hacia sus detractores, lo que le ha valido el sobrenombre en algunos medios locales de "perro de presa" del presidente.

Pelea con Bessent

Asimismo, Pulte protagonizó en septiembre de 2025 una pelea a gritos con amenazas de golpes con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una cena privada en un club de Washington. Además, desde su posición como alto funcionario de Vivienda, presionó para que el Departamento de Justicia investigara a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por supuestas irregularidades en las solicitudes de hipotecas. El caso no fue más lejos, pero generó malestar entre los funcionarios del Departamento por la ausencia de pruebas.

Para dejar la condición de interino, Trump tendría que nominar a Pulte para el cargo y después ser confirmado por el Senado. De momento, pues, Trump evita ese proceso legislativo.

No queda claro si Pulte será la opción definitiva del presidente para dirigir inteligencia. Por ahora, el nombramiento cubre la transición tras la salida anunciada de Gabbard y deja abierta un nombramiento para Washington en el futuro.

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Durante su gestión al frente de Vivienda, Pulte ha mostrado su afinidad con Trump al cargar contra sus enemigos políticos desde el cargo. Ese estilo ha contribuido a auparle a posiciones de más responsabilidad. Además de acusar sin pruebas a la fiscal general de Nueva York, denunció al senador demócrata Adam Schiff y a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook (nombrada por Joe Biden) por fraude hipotecario, procesos que también quedaron estancados.