Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Kuwait reduce el personal de la Embajada iraní El Ministerio de Exteriores de Kuwait convocó este miércoles al encargado de negocios iraní en el país en protesta por los últimos ataques iraníes y le comunicó la decisión "de reducir el personal de la Embajada de Irán en el país y declarar a dos miembros de la misión diplomática iraní persona non grata". En un comunicado, el ministerio señaló que el viceministro de Exteriores, Hamad Sulaiman Al Mashaan, entregó al encargado de negocios iraní, Hamed Hamid Yaqoubi Far, una "nota oficial de protesta por los continuos ataques iraníes y la decisión de reducir el personal de la Embajada y declarar a dos miembros de la misión diplomática iraní persona non grata, exigiendo su salida de Kuwait en un plazo máximo de 24 horas".

Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta, en una entrevista publicada este miércoles, a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí. "Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", declaró Trump en el pódcast 'Pod Force One' del New York Post.

Mueren dos paramédicos en un ataque israelí contra una ambulancia en el Líbano Al menos dos técnicos de emergencias sanitarias murieron este miércoles en un bombardeo israelí contra la ambulancia en la que se encontraban en la localidad de Shehour, en el sur del Líbano, lo que eleva a 130 el número de trabajadores del sector asesinados en el país en tres meses de conflicto. "El enemigo israelí atacó de forma directa una ambulancia perteneciente a la Asociación de Exploradores del Mensaje Islámico. Esto causó la muerte de dos paramédicos y dejó a un tercero con heridas altamente graves, que requirieron su traslado inmediato a quirófano", informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

Al menos seis muertos en un ataque israelí contra las afueras de Tiro, en el sur de Líbano Al menos seis personas, todas ellas de nacionalidad no libanesa, murieron este miércoles en un bombardeo israelí contra las afueras de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, donde continúa la violencia en medio de una nueva ronda de negociaciones y pese al reciente anuncio de tregua. "Un ataque del enemigo israelí en el pueblo de Al Hosh, en el distrito de Tiro, causó seis muertos, entre ellos cuatro sirios y dos palestinos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Irán niega acusaciones de EEUU de planes para matar a altos cargos: "Cree el ladrón que todos son de su condición" El Gobierno de Irán ha rechazado este miércoles las acusaciones de Estados Unidos sobre los presuntos planes de Teherán para asesinar a altos cargos del país norteamericano, incluido el presidente, Donald Trump, y ha sostenido que "cree el ladrón que todos son de su condición". "Fingir ser una víctima no puede blanquear los brutales crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos contra la nación de Irán", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.

Hamás advierte de que Israel "pagará un alto precio" por sus ataques contra Gaza a pesar del alto el fuego El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido de que Israel "pagará un alto precio" por sus ataques contra la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, antes de criticar la inacción de "mediadores y garantes" del pacto, enmarcado en la aceptación de las partes de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. "Ha quedado claro a todos con visión que hacemos frente a un enemigo despreciable que, una vez más, ha cometido un error de cálculo, confundiendo la flexibilidad con la debilidad y la paciencia con la retirada", ha dicho el portavoz del brazo militar de Hamás, Abú Obeida.

El presidente palestino condena de forma "enérgica" los ataques iraníes contra Kuwait El presidente palestino, Mahmud Abás, expresó este miércoles su "enérgica condena" contra los ataques iraníes perpetrados anoche en Kuwait, que causaron un muerto y buscaban dañar objetivos estadounidenses. La Presidencia palestina expresó su "repudio" a los ataques iraníes y su rechazo a toda agresión que "atente contra la soberanía, la seguridad y la estabilidad" de los Estados árabes.

Irán afirma que Kuwait y Baréin son responsables de los ataques de EE.UU. Irán afirmó este miércoles que Kuwait y Baréin son responsables de manera directa de los ataques de Estados Unidos de anoche contra su territorio y un petrolero iraní, y apeló a su derecho a defenderse después de bombardear a estos dos países. En un comunicado el Ministerio Exteriores iraní subrayó "la responsabilidad directa y clara de los gobernantes de Kuwait y Baréin en las acciones agresivas de la pasada noche” por permitir supuestamente el uso de su territorio para lanzar ataques contra el país persa.

Kuwait denuncia la muerte de una persona en los ataques iraníes Kuwait denunció este miércoles que una persona murió y varias resultaron heridas en los últimos ataques iraníes con drones y misiles contra el país árabe del golfo Pérsico, que causaron "importantes daños" en el aeropuerto internacional del pequeño país árabe, según un comunicado oficial. El Ministerio de Exteriores de Kuwait condenó "en los términos más enérgicos los brutales y continuos ataques iraníes con misiles balísticos y drones, el último de los cuales tuvo lugar la madrugada de hoy (miércoles) y que, nuevamente, tuvieron como objetivo instalaciones civiles y vitales, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que causó la muerte de una persona y heridas a varias".