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Estados Unidos

La Cámara Baja de EEUU aprueba una medida simbólica para frenar la guerra de Trump en Irán

Cuatro republicanos se sumaron al Partido Demócrata para obtener una votación favorable de 215-208

Donald Trump.

Donald Trump. / Europa Press

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EFE

Washington

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución, impulsada por los demócratas y de carácter simbólico, que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

Cuatro republicanos se sumaron al Partido Demócrata para obtener una votación favorable de 215-208, una resolución que ahora debe pasar el filtro del Senado y que, para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio Trump.

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