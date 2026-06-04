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Colapsa el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort

El avión resultó dañado mientras permanecía estacionado en una puerta de embarque del aeropuerto alemán

Un Boeing 787 de Lufthansa sufre el colapso del tren de aterrizaje en el aeropuerto de Fráncfort Noticia

Un Boeing 787 de Lufthansa sufre el colapso del tren de aterrizaje en el aeropuerto de Fráncfort Noticia / Flightradar

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Jose Real

Un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa sufrió daños después de que colapsara el tren de aterrizaje mientras se encontraba estacionado en una puerta de embarque del aeropuerto de Fráncfort, en Alemania.

La aeronave afectada, con matrícula D-ABPQ, resultó dañada tras el incidente ocurrido en las instalaciones aeroportuarias.

Vuelo cancelado

Como consecuencia del suceso, el vuelo LH450 previsto para este jueves fue cancelado.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el avión inclinado hacia la parte delantera tras el colapso del tren de aterrizaje mientras permanecía junto a la pasarela de embarque.

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Por el momento, no han trascendido las causas del incidente y tampoco se ha confirmado oficialmente si se produjeron heridos.

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