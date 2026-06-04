Polémica
Milei anuncia su plan para convertir Argentina en un paraíso para los tecno-oligarcas de la IA
El presidente argentino, que recientemente se ha reunido con el magnate Peter Thiel, presenta una estrategia para eliminar la regulación de la IA, bajar los impuestos a las corporaciones tecnológicas y permitir la creación de empresas "no humanas gestionadas por robots"
"La inteligencia artificial nos liberará de las limitaciones del cerebro humano". Con declaraciones tan extravagantes como esta, Javier Milei ha abierto las puertas de Argentina a los magnates tecnológicos, prometiendo convertir su país en un laboratorio a gran escala que permita la "experimentación" sin límites con la IA.
En una opinión publicada en el Financial Times, el presidente argentino ha presentado su plan para eliminar la regulación que pesa sobre los sistemas algorítmicos, reducir los impuestos a las corporaciones tecnológicas y permitir la creación de empresas "no humanas gestionadas por agentes de IA o robots".
El artículo, coescrito por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger, amplifica la narrativa tecnosolucionista de Silicon Valley, meca de la industria digital. Así, Milei promete que el uso acelerado de la tecnología traerá una mayor prosperidad y vende la IA como un milagro que "impulsará la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos". "Estamos abiertos a hacer negocios", aseguran.
La inteligencia artificial nos liberará de las limitaciones del cerebro humano
Alianza con el dueño de Palantir
La maniobra del anarcocapitalista coincide con la mudanza a Argentina de Peter Thiel. El influyente inversor, cofundador de Palantir y PayPal, ha comprado una mansión de 12 millones de dólares en un barrio exclusivo de Buenos Aires. Thiel se reunió el pasado abril con Milei, a quién conoció en 2024 y con quién comparte ser aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El establecimiento de Thiel en la capital argentina levanta todo tipo de sospechas. Su círculo ha explicado a los medios estadounidenses que el traslado responde a su preocupación por la decisión de California de votar una ley que podría aumentar los impuestos a multimillonarios como él. Sin embargo, podrían haber otras intenciones ocultas.
Movimiento antidemocrático
Thiel abraza el movimiento neorreaccionario o Ilustración oscura, una corriente teorizada por el pensador Curtis Yarvin que aboga por dilapidar la democracia liberal para instaurar una tecnocracia gobernada por ejecutivos. Para escapar del orden actual, del que reniega diciendo que es "incompatible con la libertad", el controvertido empresario está financiando la creación de territorios artificiales (Network State, en inglés) en los que experimentar sin límites con tecnologías como la IA, las criptomonedas o el biohacking, la modificación tecnológica del cuerpo humano.
Thiel está detrás de proyectos de ciudad-Estado como el que la empresa Praxis sueña con edificar en Groenlandia o como Próspera, en Honduras. Está controvertida iniciativa ha sido denunciada por militarización, expropiación de tierras, violación de la soberanía nacional y vulneración de los derechos laborales. El presidente del gobierno hondureño que la apoyó, Juan Orlando Hernández, fue condenado en EEUU a 45 años de prisión por narcotráfico durante la administración Biden. Trump le indultó en diciembre del año pasado.
Thiel nació en Alemania y creció en EEUU. En 2011, obtuvo la ciudadanía neozelandesa y solicitó un pasaporte en Malta en 2022. Ahora, podría hacer lo mismo en Argentina, según The New York Times. Como con sus inversiones, diversifica el porfolio de países a los que escapar para maximizar las posibilidades de lograr sus objetivos.
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