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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

Donald Trump ha asegurado que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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