Indignación en Francia tras hallazgo de un cadáver en el caso de una niña de 11 años desaparecida

Una ola de indignación se ha desatado en Francia tras conocerse que el principal sospechoso en la desaparición de una niña de 11 años había sido acusado en repetidas ocasiones de abusar sexualmente de menores sin que se tomaran medidas al respecto. Un cadáver fue hallado el jueves y se está llevando a cabo la identificación formal de los restos. Decenas de policías y voluntarios llevaban días peinando la campiña del suroeste del país en busca de Lyhanna, quien desapareció el viernes cerca de Fleurence, un pueblo del departamento de Gers.

La niña fue vista por última vez subiéndose al auto de un hombre. Un varón de 41 años, padre de dos hijos, fue detenido como principal sospechoso. Tras mostrarle imágenes de cámaras de seguridad, admitió haberla llevado en auto, pero insistió en que la había dejado en una piscina.

La fiscal Clemence Meyer indicó el miércoles que ya existían denuncias previas contra él, lo que desató una indignación nacional por las supuestas deficiencias judiciales.

En diciembre de 2017, una madre denunció que su hija, de 17 años, mantenía una relación con este hombre. El caso se archivó en 2018 después de que la joven afirmara que había dado su consentimiento. En enero de 2022, una denuncia lo acusaba de haber violado a una niña menor de 15 años en 2020 en su domicilio, en el suroeste de Francia.El caso se remitió al fiscal local, pero fue desestimado en 2024 por falta de pruebas. En agosto de 2025, la madre de una menor nacida en 2014 presentó una denuncia por violaciones cometidas "entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en el domicilio" del sospechoso, según Meyer. La denuncia fue remitida a la fiscalía local, que en enero ordenó a la policía que iniciara una investigación. Sin embargo, el sospechoso aún no había sido interrogado cuando Lyhanna desapareció.

"Insoportable"

"Lo que estamos descubriendo día tras día es absolutamente insoportable. Esto plantea una pregunta más profunda: ¿Qué importancia le damos a los testimonios de las víctimas? ¿Cómo se llevan a cabo las investigaciones?", declaró la portavoz del Gobierno Maud Bregeon a la cadena CNews y la radio Europe 1.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, comunicó el miércoles al Parlamento que había solicitado al Ministerio de Justicia una investigación sobre la gestión de los casos.

Noticias relacionadas

"Todos estamos consternados por este fallo que, a mi juicio, pone de manifiesto nuestra mala organización", declaró por su parte el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.