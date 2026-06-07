Al menos doce heridos de bala, dos de ellos graves, cerca de un festival al aire libre en Ohio

Al menos doce personas han resultado heridas de bala, dos de ellas de gravedad, por disparos efectuados en las inmediaciones de un festival al aire libre celebrado en la ciudad estadounidense de Toledo, en el estado de Ohio, según han informado las fuerzas de seguridad estatales, que mantienen abierta una investigación para localizar a los responsables del ataque.

El Departamento de Policía de Toledo ha explicado en un mensaje difundido a través de la red social X que los agentes acudieron al lugar tras recibir, en torno a las 17.37 horas (hora local), un aviso por una persona alcanzada por disparos cerca del festival Old West End.

En un primer instante, los agentes se encontraron con "varias víctimas de disparos", de acuerdo con un comunicado policial que señalaba que "muchas víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento", si bien no aportaba información adicional sobre el estado de los afectados o la gravedad de las heridas.

Posteriormente, las autoridades han elevado a doce el número de heridos y han revelado de que, entre ellos, dos personas permanecen en estado grave. Según ha detallado entonces la Policía, las edades de los afectados están comprendidas entre los 14 y os 61 años.

El subjefe de la Policía de Toledo, Joseph Heffernan, ha señalado que las primeras pesquisas apuntan a la participación de al menos dos tiradores que "probablemente" habrían intercambiado disparos entre sí y que las víctimas habrían resultado alcanzadas al quedar atrapadas en medio del tiroteo.

No obstante, por el momento no se han practicado detenciones y la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del incidente e identificar al "sospechoso o sospechosos implicados en el suceso".

Peligro en espacios concurridos

"Analizaremos lo sucedido y quiénes fueron los responsables, y sin duda los motivos serán uno de ellos", ha afirmado Heffernan. "¿Por qué alguien haría algo así? Es horrible", se ha cuestionado, según declaraciones recogidas por ABC News.

El mando policial ha advertido además de los riesgos que generan este tipo de episodios en espacios concurridos. "Este es un ejemplo perfecto de que cuando las balas empiezan a volar, pueden ir a cualquier parte. Pueden alcanzar a cualquiera", ha declarado.

Así las cosas, la Policía ha solicitado además la colaboración ciudadana y ha pedido a cualquier persona que disponga de información relevante que contacte Crime Stoppers a través de los canales habilitados.

También el director de Seguridad Pública de Toledo, George Kral, ha pedido la colaboración de los asistentes al festival para aportar cualquier información o material audiovisual que pueda contribuir a la investigación. "Esta noche había cientos de personas allí y todos tienen uno de estos", ha apuntado mientras mostraba un teléfono móvil.

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"Sé que hay imágenes circulando. Por eso, les pido a mis conciudadanos de Toledo que revisen los vídeos de sus celulares y se comuniquen con el Departamento de Policía de Toledo para ayudarlos a atrapar a los responsables", ha continuado, lamentando además el impacto del suceso sobre uno de los acontecimientos más conocidos de la ciudad. "Este es uno de los festivales más emblemáticos de Toledo, y es una pena que algo así lo haya arruinado", ha sentenciado.