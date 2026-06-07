México coopera con las deportaciones de Trump y devuelve migrantes a su país de origen pese a que EEUU lo consideró no seguro

Entre palmeras, hoteles con pulserita de 'todo incluido' y retenes militares en las carreteras para proteger al turista, Cancún se ha convertido en el último año y medio en una suerte de refugio improbable para migrantes centroamericanos y caribeños expulsados de EEUU. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, en enero de 2025, más de 18.000 personas han sido deportadas de EEUU a terceros países, la mayoría, 13.000, a México, según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) obtenidos por Human Rights Watch. Algunas son deportadas después por México a un tercer país o incluso devueltas al lugar del que habían huido. Las que llegan a Cancún son, en muchos casos, personas que han conseguido esquivar esa segunda expulsión.

"Si yo estoy pidiendo protección a México y digo que estoy huyendo de mi país, ¿cómo me vas a poner otra vez frente a la gente que me va a linchar, matar o asediar?", explica a EL PERIÓDICO Silvia Quevedo, abogada migratoria del bufete Fidens, que litiga casos en Cancún, Tijuana y Ciudad de México. Para Quevedo, enviar a alguien a un tercer país debería operar como una alternativa con garantías, no como una escala intermedia hacia una devolución que contravenga la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Quienes llegan a Cancún son los que han conseguido escapar de esta segunda deportación.

Gráfico que muestra la evolución de los cubanos deportados por Estados Unidos a México.

La doble deportación

Andrea, una mujer trans hondureña de 34 años, había conseguido en noviembre de 2024 una de las protecciones más difíciles de obtener en EEUU: un juez migratorio le concedió amparo contra la deportación bajo la Convención contra la Tortura, al considerar que corría riesgo de persecución en Honduras. Pero un año después fue expulsada igualmente. Primero la enviaron a México y, ya bajo custodia mexicana, fue detenida en Villahermosa, Tabasco. "Nos metieron en la estación migratoria en México. Me pusieron en una celda con otra mujer trans de Tegucigalpa", contó a HRW. Poco después, México la deportó a Honduras, el país del que había huido y del que un tribunal estadounidense había dicho que debía ser protegida.

El de Andrea no es un caso único. EEUU traslada a los migrantes detenidos por ICE todas las semanas hasta el otro lado de la frontera y, ya en México, estos cambian de manos sin explicación. Describen un cambio de vehículo y de agentes, con otro uniforme. Desde ahí, son trasladados hacia el sur para alejarlos de la frontera y dificultar un nuevo intento de cruce. Tras horas de carretera, los dejan en el otro extremo del país, sin documentación ni dinero, a menudo solo con la orden de deportación que ellos mismos firmaron, y sin orientación sobre cómo pedir protección, regularizarse o regresar a su país.

"La primera violación de derechos humanos es la falta de información", explica a este diario Fernando Hernández, abogado migratorio en Tabasco. Muchas personas no saben que serán enviadas a México hasta que la decisión ya está en marcha. Algunas creen haber firmado una deportación voluntaria a su país y descubren el destino real cuando suben al avión o al autobús, "cuando ya no hay forma de decir: 'No, no me voy'". Llegan además sin pasaporte ni otro documento de identidad, lo que dificulta cualquier trámite.

Integrantes de la Marina de México vigilan una playa en el balneario de Cancún, en Quintana Roo (México) / ALONSO CUPUL / EFE

Contradicción política

Ante el elevado número de personas de terceros países enviadas a México, se hace "difícil creer que eso suceda sin algún tipo de acuerdo" entre ambos países, pese a que no lo reconozcan, asegura Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. Para la organización, EEUU es el primer responsable: "Les violaron su derecho al debido proceso porque no tuvieron la oportunidad de impugnar la deportación a México". A partir de ahí, México asume el trabajo sucio por encargo de EEUU.

"Los están enviando a un lugar que no es el suyo y donde no pudieron declarar si se sentían seguros o no", indica Goebertus. Tras la travesía por todo México, los dejan en los estados fronterizos de México con Guatemala: "Tapachula y Villahermosa son lugares con indicadores altísimos de violencia", señala. Por eso muchos van a la zona de Cancún lo más pronto posible.

La contradicción política es visible. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que se presenta como contrapunto de Trump, mantiene la colaboración migratoria e incluso la intensifica cuando esta se convierte en prioridad para la Casa Blanca. Goebertus lo atribuye a "la asimetría de poder"entre ambos países: públicamente crítica con algunas medidas de EEUU, la presidenta mantiene, "por detrás", una estrecha cooperación migratoria.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum promulgó en campaña la idea de "hacer historia" como se lee en esta pintada en una calle de Playa del Carmen, cerca de Cancún. / EFE

Redadas inmediatas

La puesta en libertad escenificada por las fuerzas del orden en México resulta, sin embargo, momentánea. "Es falso que no haya redadas. Sí las hay", asegura Quevedo. Según la abogada, las autoridades acuden al lugar donde se alojan los migrantes liberados y los detienen por estar en situación irregular. Sin contacto con el exterior, los detenidos "no tienen representación", señala la abogada, "y de ahí son deportados esa misma noche o al día siguiente".

Fue el caso de su cliente J., un hondureño deportado por EEUU a México y después devuelto a Honduras, donde temía por su vida. Compatriota de Andrea, la mujer trans cuyo testimonio recogió HRW, J. se vio obligado a huir de nuevo, esta vez a Guatemala, país también complicado para quienes temen a las maras o por su identidad de género. La odisea de ambos pone rostro a la opacidad de los acuerdos entre EEUU y México, sobre la que organizaciones de derechos humanos tratan de llamar la atención.