Tensión en África
Mueren 32 personas en enfrentamientos entre pastores y campesinos en Chad
La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores nativos sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas
Efe
Al menos 32 personas, incluyendo cuatro niños, murieron en enfrentamientos entre pastores y agricultores desatados este fin de semana en el sur de Chad, en la provincia de Mayo Kebbi Este, han confirmado este domingo autoridades locales. Los hechos ocurrieron anoche y la madrugada de este domingo en el cantón de Kim.
"Anoche, jóvenes pastores dejaron pastar a sus animales en los campos de los agricultores. Se produjo un altercado en el que dos jóvenes pastores perdieron la vida. Esto desencadenó sangrientos enfrentamientos durante toda la noche", ha relatado Moudiné André, jefe del cantón de Kim, donde sucedieron los hechos.
Esos incidentes causaron 22 muertes, incluyendo 15 residentes y siete pastores, pero la violencia estalló de nuevo este domingo, alrededor de las 04.00, una hora más en España. "Pastores montados en caballos y en motocicletas atacaron a agricultores y mataron a nueve personas, entre ellas tres mujeres y cuatro niños.
También murió un pastor, lo que elevó el número total de víctimas a 32", ha declarado, por su lado, el subprefecto de Kim, Ahmat Moussa. Tras los enfrentamientos, mujeres y niños aterrorizados por la violencia huyeron a aldeas vecinas por miedo a más estallidos de violencia.
Frecuente violencia intercomunitaria
La violencia intercomunitaria es frecuente en Chad, sobre todo en las tierras fértiles del sur y el este del país, donde muchos habitantes están armados.
Chad es uno de los mayores productores de ganado de África y tiene casi 94 millones de cabezas, pero el método de pastoreo es tradicional, extensivo, caracterizado por la movilidad de los animales en busca de puntos de agua y pastos. Estos recursos disminuyen en cantidad y calidad debido a los efectos de la crisis climática, entre otros factores.
La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores nativos sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio. Además, en los últimos tiempos, el este chadiano se ha convertido en un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores y cuatreros procedentes de Sudán, agravados por la guerra en ese país.
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